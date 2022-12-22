Клопп огорчит Гвардиолу: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

У «Манчестер Сити» было 16 игроков на чемпионате мира, интересно, кто из них попадет сегодня в состав. «Манчестер Юнайтед», например, удивил, включив многих сборников в стартовый состав на матч ⅛ финала Кубка лиги. Впрочем, Гвардиола не видит в этом большой проблемы, Пеп считает, что вернувшиеся из Катара в лучшей форме, чем те, кто остался в клубе. Гюндоган и Де Брюйне даже успели сыграть недавно в товарищеском матче с «Жироной» (2:0). Не будет только Альвареса, который отмечает чемпионство в Аргентине.

«Ливерпуль» отправлял в Катар 7 футболистов, все уже вернулись за исключением французского защитника Конате. В этом плане преимущество на стороне Клоппа, он спокойно готовил большинство игроков основы к рестарту сезона. «Ливерпуль» провел два товарищеских матча в Дубае — уступил «Лиону» 1:3 и победил «Милан» 4:1. Нуньес сделал дубль в последней игре. Мерсисайдцы практически выбыли из чемпионской гонки в Англии, а вот Кубок лиги взять реально. «Ливерпуль», кстати, его выиграл в прошлом сезоне.

Для «Ман Сити» премьер-лига и Лига чемпионов точно важнее Кубка лиги, Гвардиола не будет спешить и ставить в состав тех, кто не готов. Пеп хочет, чтобы игроки постепенно втянулись в ритм, скоро их ждет насыщенный рождественский календарь. На то, что «Ливерпуль» не проиграет в основное время, БК Pari предлагает коэффициент 1,90, проход «Ливерпуля» оценивается в 2,60. С реализацией моментов при этом могут проблемы, все-таки это первая официальная игра за месяц. На тотал меньше 3 можно поставить в BetBoom за 1,88.