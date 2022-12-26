Проблемы для фаворита: прогноз на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм»

Перед матчем с «Брентфордом» Конте намекнул, что не будет использовать игроков, вернувшихся с чемпионата в Катаре. У «Тоттенхэма» там было 12 футболистов, и для итальянского тренера это усложнило работу. Конте — фанат тренировок, его команды обычно хорошо готовы физически и много работают над тактикой. Теперь же те, кто готовился к рестарту сезона в клубе, получили некоторое преимущество над сборниками. Впрочем, сложно представить, что в атаке не будет Кейна и Сона. Ришарлисон, как известно, травмирован, есть проблемы со здоровьем и у Моуры.

«Брентфорд» достойно провел первый сезон в АПЛ, и в этом чувствует себя еще лучше. «Пчелы» занимают 10-е место, в 15 турах у них всего 4 поражения. В нападении хорош Тоуни, едва не попавший в сборную Англии на ЧМ-2022. Форвард уже забил 10 голов, в том числе два — в ворота «Ман Сити». «Брентфорд» тогда сенсационно победил команду Гвардиолы 2:1. «Пчелы» и сами забивают много (для середняка АПЛ), и другим дают, баланс забитых и пропущенных у них отрицательный. «Брентфорд» играет в 5 защитников, при этом может прессинговать соперника у чужой штрафной. Все это мешает комфортно начинать атаки.

«Тоттенхэм» — четвертый в таблице, но в спину дышат «Ман Юнайтед» и «Ливерпуль». Терять очки Конте нельзя, но сложно представить, что «шпоры» пройдут’период «боксинг дэй» без потерь. Без основного вратаря Льориса отыграть на ноль тоже будет непросто. Первая ставка здесь прямо напрашивается — обе забьют за 1,67 в «Бетсити». Можно подумать и над исходом. «Пчелы» могут воспользоваться несыгранностью «Тоттенхэма». «Фонбет» дает 1,75 на то, что «Брентфорд» сегодня не проиграет.