Реванш Ротенберга: прогноз на матч ЦСКА — СКА

ЦСКА дважды проиграл СКА в этом сезоне и наконец неделю назад взял реванш, в Санкт-Петербурге армейцы Москвы победили 2:1. Однако счет был не по игре, в первом периоде питерцы не использовали уйму моментов. Вообще похоже, что декабрьский перерыв не пошел на пользу команде Федорова, в следующих двух матчах она уступила «Локомотиву» (1:3) и «Динамо» (1:2). Но третье место на Западе сохранила. Не идет игра у лучшего бомбардира команды Окулова, мало забивают и другие лидеры. ЦСКА пока вынужден обходиться без травмированных Дитца, Слепышева и Абрамова. А новички Брюквин и Ярош еще только осваиваются в команде.

Лидер лиги СКА после поражения от ЦСКА провел на матч меньше, питерцы дома взяли верх над «Спартаком» (4:2). В полном порядке главная ударная сила армейцев — Гусев (две передачи) и Яшкин (два гола). Вернулся из сборной и лучший защитник команды Никишин, он тоже отметился двумя голевыми пасами. У СКА список травмированных больше, но глубина состава тут такая, что команда выдает, например 7-матчевую победную серию. Оборвал ее недавно как раз ЦСКА. Хорош в этом сезоне и вратарь Николаев, он как раз много выручал со «Спартаком». У ЦСКА же в последних матчах в старте выходит Шарыченков. Больших претензий к нему нет, но статистика у голкипера средняя.

СКА и ЦСКА по традиции претендуют на звание лучшей команды Западной конференции, в этом сезоне преимущество на стороне питерских армейцев. Это и самая результативная команда КХЛ, при этом она мало пропускает. Несмотря на солидный отрыв от преследователей, с настроем у хоккеистов СКА сегодня проблем не будет. Главный тренер Ротенберг так и сказал: летим в Москву, будем брать реванш. ЦСКА традиционно плохо начинает матчи и не всегда потом успевает отыграться. Предположим, что сегодня успех будет на стороне гостей. «Марафон» дает на победу СКА с учетом овертайма и буллитов коэффициент 2,1. Индивидуальный тотал гостей больше 2,5 можно взять за 2,12 в БК 1Х Ставка.