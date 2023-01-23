Голевая феерия в лондонском дерби: прогноз на матч «Фулхэм» — «Тоттенхэм»

В первом круге «Тоттенхэм» долго шел на третьем месте, однако постепенно вылетел из топ-4. Два поражения подряд от «Арсенала» (0:2) и «Манчестер Сити» (2:4) подчеркивают кризис в команде Конте. До зоны Лиги чемпионов 6 очков, конкуренты сильны, а вот сами «шпоры» выглядят слабее, чем год назад. В январе клуб еще не сделал ни одного трансфера, возможно, руководство «Тоттенхэма» признает, что в этом сезоне шансов попасть в ЛЧ почти нет. К тому же у Конте летом заканчивается контракт, ясности, кто будет тренером, нет. «Тоттенхэм» слишком пассивно начинает матчи, но все равно чаще всего пропускает первым. А отыгрываться получается не всегда.

У «Фулхэма» дела гораздо лучше. «Дачники» выдали серию из 5 побед подряд после перерыва на ЧМ. Прервать ее смог только «Ньюкасл». И то, «Фулхэм» мог и выиграть, не поскользнись Митрович, исполняя пенальти. Тренер Силва все равно доволен последними результатами, цель остаться в АПЛ практически выполнена, у лондонцев 31 очко после 20 туров. У «Фулхэма» хороший состав, по сути, команда может искать только правого защитника и кого-то для выхода на замену. А так, при Силве «дачники» играют в довольно симпатичный футбол, не стесняются атаковать и довольно много забивают. В первую очередь, благодаря Митровичу (11 голов в АПЛ).

«Фулхэм» больше отдыхал перед этим матчем, так что его победа, на которую дают коэффициент больше 3, не особо удивит. Недавно «дачники», напомним, победили «Челси» 2:1. Однако еще вероятнее в этом матче большое количество голов. «Тоттенхэм» в последнее время меньше двух не пропускает, сам же тоже всегда способен отличиться, Кейн все-таки в хорошей форме. На тотал больше 3 мячей «Фонбет» предлагает коэффициент 2. Надежно выглядит и вариант от БК BetBoom: индивидуальный тотал «Фулхэма» больше 1 за 1,67.