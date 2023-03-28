Разгрома не будет: прогноз на матч Шотландия — Испания

Новый главный тренер Испании де ла Фуэнте начал с победы отбор на Евро-2024. «Красная фурия» дома разобралась с Норвегией (3:0), хотя у гостей даже без Холанда были шансы зацепиться за очки. Успокоил всех только дубль Хоселу в конце встречи. Удивительно, что для 33-летнего форварда «Эспаньола» это был первый матч за сборную — и сразу такой удачный выход на замену. Эта Испания похожа по философии на предыдущую под руководством Энрике. Ставка все так же делается на владение мяча, на мгновенный отбор после потери мяча и активные подключения крайних защитников. При этом в сборной уже нет Бускетса, из-за травмы не было Педри, нет экспериментов с опорником в роли защитника, как на ЧМ-2022. Новой команде еще только предстоит сыграться.

Шотландия в похожем по сценарию матче разгромила в первом туре аутсайдера группы Кипр (3:0). Здесь тоже счет 1:0 держался очень долго, и только в самом конце Мактомини довел его до крупного. Главный тренер Кларк уже рассказал, чего ждет от своей команды во встрече с испанцами. Шотландцам нужно терпеливо обороняться, очевидно, что мяч большую часть времени будет у более техничного соперника. При этом шансы впереди все равно будут, как они были у норвежцев, — нужно будет хладнокровно ими воспользоваться. Ведь в обороне Испания не выглядит уверенно, это показал и матч с Норвегией.

Так что есть смысл присмотреться к ставке обе забьют — БК Pari дает на это коэффициент 1,93. Что касается исхода, то здесь не верится только в поражение испанцев, остальные два вариант вполне могут случиться. Все-таки команда у-де ла Фуэнте еще сырая. И проблемы с бомбардирами никуда не делись. Отсюда второй вариант на этот матч — победа Испании в один мяч или ничья за 1,83 в «Бетсити».