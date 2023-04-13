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12:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Тяжелый выезд для Моуринью: прогноз на матч «Фейеноорд» — «Рома»

Голландцы возьмут реванш за Лигу конференций.

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Источник: Reuters

Жеребьевка в Лиге Европы дала шанс «Фейеноорду» взять реванш у «Ромы». Прошлой весной голландцы проиграли римлянам в финале Лиги конференций. Тут все решится в двух матчах, и Роттердам может сделать первый шаг к полуфиналу ЛЕ у себя дома. «Фейеноорд» проводит лучший сезон за последние годы. Команда Слота лидирует в чемпионате, и вот-вот оформит в нем победу. Голландцы, как это и принято, показывают зрелищный, атакующий футбол, в прошлом раунде ЛЕ они разнесли дома «Шахтер» со счетом 7:1. По сравнению с прошлым финалом ЛК «Фейеноорд» лишился нескольких игроков, их забрали «Ман Юнайтед», «Бенфика» и «Лидс».

А вот «Рома» усилилась, взяв Дибалу, Вейналдума и Матича. Команда Моуринью, правда, мало забивает, по сравнению с другими топ-клубами Италии, но португальца это не смущает, главное для него — это победа. А пропускают «волки» немного, поэтому в Серии А они идут на 3-м месте, и вся борьба за зону Лиги чемпионов еще впереди. В Лиге Европы «Рома» прошла «Реал Сосьедад» в ⅛ финала. Всё решилось еще в первом матче, победы 2:0 хватило для прохода дальше. Римляне умеют оборонять победный счет, так что для голландцев одна из главных задач — забить первыми.

Вскрыть защиту «Ромы» не так просто, Моуринью обороняется в 5 защитников, которым еще помогают опорники. Тут может пригодиться умение игроков «Фейеноорда» забивать дальними ударами, такие голы мы видели, например, в матче с «Шахтером». и хотя команда из Нидерландов серьезно обновилась, у тренера Слота есть желание отомстить за поражение в финале ЛК. Логично сделать это при своих болельщиках. «Бетсити» предлагает коэффициент 2,47 на победу «Фейеноорда». Еще интереснее такой вариант: обе забьют и победа «Фейеноорда» за 5,55 в «Марафоне». Для матчей с участием голландцев это вполне реальный сценарий.

Андрей Санталов

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 Тяжелый выезд для Моуринью: прогноз на матч «Фейеноорд» — «Рома»
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