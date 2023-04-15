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10:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Абаскаль отыграется на последней команде РПЛ: прогноз на матч «Торпедо» — «Спартак»

Красно-белым пора побеждать.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» бодро начал этой весной вторую часть сезона, но затем забуксовал и самоустранился из чемпионской гонки. Серия без побед достигла 5 матчей, до «Зенита» уже 12 очков, теперь задача красно-белых — не выпасть из призовой тройки. А это будет не так просто, учитывая проблемы красно-белых в обороне. Без Джикии центр защиты с Черновым и Литвиновым выглядит еще менее надежно, а с «Динамо» грубо ошибался и вратарь Селихов. Периодически подводит и группа атаки, тут без травмированного Промеса есть проблемы с реализацией моментов. С «Динамо» спартаковцы забили три гола, но там им сильно помог соперник.

«Торпедо» с новым тренером Клотетом хочет играть в более раскованный футбол, но пока ошибок у черно-белых многовато. С «Факелом» получилось взять три очка (2:0), в первую очередь, благодаря голкиперу Бабурину. Он спас минимум от 2−3 голов. В составе «Торпедо» по-прежнему есть опытные Рязанцев и Лебеденко, начал забивать Кухарчук. Осталось еще дождаться, когда себя проявят новички Андре и Жажа. При прежних тренерах как раз проблемы в атаке были главными для «Торпедо». Сейчас черно-белые занимают последнее место в таблице, при этом зона стыковых матчей в заманчивой близости — всего 4 очка.

Другое дело, что с разозленным «Спартаком» зацепиться даже за ничью будет сложно. Серия без побед у красно-белых затянулась, если не обыгрывать «Торпедо», то на что тогда можно рассчитывать? Игра, скорее всего, получится голевой, у обеих команд много проблем в обороне. На победу «Спартака» и тотал больше 2,5 можно поставить в «Бетсити» за 2,07. Еще один вариант — обе забьют, на это БК BetBoom дает коэффициент 1,91.

Андрей Санталов

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