Дешам воспользуется кризисом в бундестим: прогноз на матч Германия — Франция

Сборная Германии продолжает переживать нелучшие времена. На чемпионатах мира немцы два раза не вышли из группы, а тут еще и подготовка к домашнему Евро пошла не по плану. Германия в этом году одержала всего одну победу и потерпела 4 поражения (еще была ничья). Последнее, от Японии, и вовсе стало унизительным — 1:4. Судьба Флика была решена, тренера отправили в отставку. То, что у него хорошо получалось в «Баварии», не сработало в сборной. А эксперименты (например, с Киммихом в роли правого защитника) тоже провалились. В итоге футболисты не понимали, что делать, и играли слабее, чем в своих клубах. Временно у руля сборной встал Фёллер, а пока Немецкий футбольный союз ищет нового тренера.

У Франции, напротив, все стабильно, в отборочном цикле вице-чемпионы мира выиграли все 5 матчей, ни разу при этом не пропустив. Единственное, забивают французы пока не так много (учитывая уровень соперников), но моментов создают достаточно. В матче с Ирландией получил травму Жиру, но заменивший его Тюрам отметился голом. Сегодня в центре нападения ожидается выход Коло-Муани, при этом главная опасность будет исходить, конечно, от Мбаппе. Вообще, несмотря на товарищеский статус матча, Дешам, скорее всего, выпустит почти всех сильнейших.

Вряд ли игра сборной Германии поменяется за несколько дней, да и Фёллер как тренер не впечатляет. Немецкая сборная плохо реагирует на потери мяча и сильно уязвима к контратакам. А у французов убежать есть кому. Отсюда два варианта на сегодняшний матч. БК «Фонбет» предлагает на победу Франции коэффициент 2,25. А в «Мелбете» на индивидуальный тотал Франции больше 1,5 можно поставить за 1,92.