От команды Карпина ждут уверенной победы: анонс матча Россия — Куба

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Футбол Товарищеские матчи 2023 20.11.2023, 19:30 Россия - Куба -

В октябре сборная России провела два разных по качеству матча: переиграла Камерун и спаслась от поражения с Кенией. Теперь команда Карпина встретится с еще одним экзотическим соперником — Кубой. На этом сборе у России только один матч, так что в стартовом составе можно ждать всех сильнейших. Отдельная интрига — как проявит себя главная звезда сборной Головин, матчи в октябре он пропустил. Важно, что игра пройдет в Волгограде, все-таки в домашних встречах мотивация у футболистов выше, это видно и по результатам. В Санкт-Петербурге сборная обыграла Ирак, в Москве — Камерун, на выезде же были три ничьи.

Сборная Кубы — 169-я команда в рейтинге ФИФА. После неудачного выступления в Лиге наций этим летом она сменила тренера. При Кастильо кубинцы одержали одну победу, два раза сыграли вничью и влетели Гондурасу 0:4. По стилю игры Карпин сравнил Кубу с Кенией, есть быстрые футболисты, которые могут убежать в контратаку. Кубинцы не скрывают, что больших задач у них нет, для них поездка в Россию и встреча с такой сборной — полезный опыт. Интересно, что играть футболистам придется в непривычной обуви и на непривычном газоне. Подходящие бутсы с длинными шипами для натурального поля кубинцам пришлось покупать в Волгограде.

На что ставить

Россия - Куба Сделать ставку

В этом матче от России ждут только победы, неудивительно, что коэффициент на это событие — минимальные 1.06. Ждут тут и много голов, тотал больше 2,5 оценивается в 1.31. Сборной важно устроить праздник для болельщиков, ведь на трибунах должен быть аншлаг. Разница в уровне игроков, более привычная погода — все в пользу команды Карпина. Так что можно рассчитывать на разгром соперника. БК Winline предлагает на победу России с форой −3 коэффициент 2.04. Чалов, Обляков и Головин должны воспользоваться своими моментами. Заманчиво также выглядит вариант «каждый тайм больше 1,5» за 2.80. Да, обычно российская сборная не радует голами своих болельщиков, но тут все складывается в ее пользу.

Андрей Санталов