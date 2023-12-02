UFC Остин: Дариуш vs Царукян

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Бенэил Дариуш — Арман Царукян

Бенэил Дариуш vs Арман Царукян Сделать ставку

Бенэил Дариуш (22 победы, 5 поражений, 1 ничья; 5 КО/ТКО, 8 SUB) — Арман Царукян (20 побед, 3 поражения; 8 КО/ТКО, 5 SUB)

Главный бой, лёгкий вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Дариуша 3.50, победа Царукяна 1.35

Прогноз редакции: победа Царукяна

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Турнир UFC в Остине, штат Техас, возглавляет поединок, в котором определится лидер гонки претендентов в легком дивизионе. Промоушен пока не выбрал следующего оппонента для чемпиона Ислама Махачева, поэтому победитель главного боя, особенно в случае зрелищной остановки, может рассчитывать на попадание в верхушку рейтинга дивизиона. Сейчас Бенэил Дариуш и Арман Царукян занимают четвертую и восьмую позицию в топ-15 легкой категории. Дариуш потерпел поражение в последнем бою от Чарльза Оливейра, прервав серию из 8 побед, а результат Царукяна — 7 побед в 8 поединках.

Бенэил Дариуш дебютировал в UFC в 2014 году и сразу же зарекомендовал себя как угрозу для любого легковеса. За 4 года выступлений американский боец иранского происхождения победил 8 соперников, проиграл в четырех схватках и одну завершил вничью. Среди поверженных противников — Джим Миллер, Дэрон Крукшенк, Майкл Джонсон, Диего Ферейра. Дариуш демонстрировал комбинацию из мощных навыков грэпплинга и достаточный уровень ударной техники, для того, чтобы маскировать переводы в партер и контролировать пространство в октагоне. При этом нередко Бенэила ловили на ошибках, что приводило к досрочным поражениям, как в партере, так и в стойке. Казалось, что к 2018 году Дариуш потерял шанс оказаться в титульной гонке. Однако регулярные тренировки в зале Kings MMA под руководством Рафаэля Кордейро, вывели ударную техники «Бенни» на другой уровень и боец одержал ряд зрелищных побед нокаутом. Кордейро — представитель бразильской школы муай-тай, обладатель нескольких титулов в этой дисциплине. Дариуш вышел на победную серию, которая вновь заставила говорить о нем, как о возможном претенденте на пояс. Обидная осечка в бою против Чарльза Оливейры ударила по перспективам «титульника» для выходца из Ирана и в бою против Царукяна он будет стремиться впечатлить публику и матчмейкеров.

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян дебютировал в UFC с поединка против нынешнего чемпиона Махачева и показал конкурентный и динамичный поединок, в котором судьи выбрали Ислама в качестве победителя. Царукян победил в следующих пяти поединках, в процессе уроженец Красноярска продемонстрировал выдающиеся навыки во всех аспектах смешанных единоборств. Борьба в стойке, грэпплинг, контроль и добивание в партере, ударная техника, а также атлетизм бойца, тренирующегося в American Top Team, превосходили умения каждого из противников. Единственное поражение на следующем отрезке карьеры — судейским решением другому представителю ATT Матеушу Гамроту в равном пятираундовом поединке. Бой с Дариушем — вызов для Армана, так как боец из Kings MMA не раз за карьеру останавливал молодых и «голодных» претендентов.

Джэлин Тёрнер — Бобби Грин

Джэлин Тёрнер vs Бобби Грин Сделать ставку

Джэлин Тёрнер (13 побед, 7 поражений; 9 КО/ТКО, 4 SUB) — Бобби Грин (31 победа, 14 поражений, 1 ничья; 11 КО/ТКО, 9 SUB)

Лёгкий вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Тёрнера 1.56, победа Грина 2.55

Прогноз редакции: победа Грина

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Рост и размах рук Джэлина Тёрнера — 191 и 196 см, такими физическими данными обычно обладают полусредневесы и даже средневесы, но не бойцы, которые укладываются в лимит легкого дивизиона, т.е. в 70 кг. Тёрнер в последний момент выходит на замену вместо травмированного Дэна Хукера, бойца, которому он не так давно уступил судейским решением. Джэлин потерпел два поражения после серии из пяти побед поряд, бой с Бобби Грином для него — попытка доказать, что он все еще обладает чемпионским потенциалом и способен убрать с дороги матерого ветерана MMA.

Бобби Грин буквально перезагрузил карьеру благодаря последним выступлениям, в которых он досрочно победил Тони Фергюсона и Гранта Доусона. «Король» имеет за плечами 47 профессиональных поединков в смешанных единоборствах и обладает уникальным бойцовским стилем, где снайперская боксерская техника сочетается с градом оскорблений в сторону противников в октагоне. Американская аудитория обожает истории, где стоявшие у истоков MMA бойцы на закате карьеры возвращаются на вершину. Поэтому «Король» на волне недавних побед стремится развить успех и уже поговаривает о бое за пояс.

Роб Фонт — Дейвесон Фигередо

Роб Фонт vs Дейвесон Фигередо Сделать ставку

Роб Фонт (20 побед, 7 поражений; 9 КО/ТКО, 4 SUB) — Дейвесон Фигередо (21 победа, 3 поражения, 1 ничья; 9 КО/ТКО, 8 SUB)

Лёгкий вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Фонта 1.80, победа Фигередо 2.09

Прогноз редакции: победа Фигередо

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Роб Фонт протестирует навыки экс-чемпиона UFC Дейвесона Фигередо в легчайшем весе. Бразильца давно ждали в категории до 61 кг, но «Богу Войны» необходимо было завершить противостояние с Бренданом Морено, которое растянулось на 4 схватки. Фонт и Фигередо на двоих одержали 30 досрочных побед, поэтому столкновение в октагоне двух обладателей тяжелых кулаков претендует на награду за самый зрелищный «Бой вечера» на турнире в Остине. Роб Фонт проигрывал в пятираундовых противостояниях с Жозе Альдо и Марлоном Верой, несмотря на то, что показывал отличные выступления. Например, в бою с Верой, Роб выбросил сумасшедшее количество ударов — 520, однако Марлон смог найти брешь в обороне американца и потрясти его акцентированными попаданиями. Фонт оступался в боях с представителями первого эшелона бойцов UFC и в сражении против бывшего чемпиона Фигередо он попытаться нарушить эту печальную традицию.