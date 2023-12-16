UFC 296: Леон Эдвардс — Колби Ковингтон

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Леон Эдвардс — Колби Ковингтон

Леон Эдвардс vs Колби Ковингтон Сделать ставку

Леон Эдвардс (21 победа, 3 поражения, 1 NC; 7 КО/ТКО, 3 SUB) — Колби Ковингтон (17 побед, 3 поражения; 4 КО/ТКО, 4 SUB)

Главный бой, титульный поединок в полусреднем весе, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Эдвардса 1.64, победа Ковингтона 2.43

Прогноз редакции: победа Эдвардса

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456254299&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Финальный турнир UFC в 2023 году пройдет в Лас-Вегасе. В главном бою UFC 296 за чемпионский пояс сразятся обладатель титула в полусреднем весе Леон Эдвардс и Колби Ковингтон, в прошлом дважды претендовавший на этот статус. Эдвардс — второй в истории чемпион UFC, представляющий Англию. Последним, кому удалось победить Леона был Камару Усман в 2015 году. Позднее нынешний чемпион дважды выиграл у Усмана. Беспроигрышная серия британца длится 12 поединков подряд: он выиграл 11 раз и 1 бой признали несостоявшимся, ввиду травмы соперника. Колби Ковингтон трижды выиграл и дважды проиграл в последних пяти поединках, причем оба поражения ему нанес Камару Усман в зрелищных титульных схватках. Три соперника, которых одолел Колби уже завершили карьеру в MMA.

Многие в мире смешанных единоборств поддерживают теорию, что американец получил очередной шанс побороться за титул лишь потому, что умеет раскрутить и продать противостояние задолго до выхода в октагон. Не обошлось без скандала и на пресс-конференции перед UFC 296, куда Колби пришел костюме колониальной эпохи. Там он назвал Эдвардса воришкой и пообещал отправить его в чистилище на встречу с отцом. Отец Леона — уроженец Ямайки, был связан с криминалом и застрелен в одном из ночных клубов Бирмингема, когда будущий «Роки» был подростком. Оскорбления из уст американца едва не спровоцировали драку, Леон успел швырнуть бутылку в лицо Колби.

Помимо эпатажа и провокации, тактика Колби может быть попыткой вывести противника из равновесия, заставить его охотиться за головой американца и допускать ошибки, вместо того, чтобы вести тактически правильный поединок. 35-летний Ковингтон в октагоне подвергает оппонентов прессингу, выбрасывает колоссальное количество ударов и постоянно угрожает тейкдауном. Темп американца был ключевым фактором для победы над большинством оппозиции. При этом Камару Усман, обладающий сильными борцовскими навыками и большей ударной мощью стал для «Хаоса» непреодолимым испытанием.

Боец из Бирмингема не владеет грэпплингом уровня «Нигерийского кошмара», но блестяще умеет вставать после переводов в партер. Эдвардс остановил 18 из 27 тейкдаунов Усмана в последнем поединке и не позволил сопернику нанести урон на земле.

Ударная техника уроженца ямайского Кингстона многократно превосходит арсенал Ковингтона и он способен не только наносить Колби урон встречными ударами на протяжении пяти раундов, но и завершить бой зрелищным нокаутом.

Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон

Шавкат Рахмонов vs Стивен Томпсон Сделать ставку

Шавкат Рахмонов (17 побед; 8 КО/ТКО, 9 SUB) — Стивен Томпсон (17 побед, 6 поражений, 1 ничья; 8 КО/ТКО, 1 SUB)

Полусредний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Рахмонова 1.14, победа Томпсона 6.10

Прогноз редакции: победа Рахмонова

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Шавкат Рахмонов — непобежденный боец из Казахстана с рекордом 17−0 и пятью победами в UFC. В США «Кочевник» тренируется в Kill Cliff Fight Club. Другой представитель команды — бразилец Гилберт Бернс в 2021 году побеждал Стивена Томпсона. Бернс и Рахмонов обладают разной антропометрией, но стратегия, которую использовал Гилберт для того, чтобы нейтрализовать сильные стороны «Чудо-мальчика», выглядит выигрышной и для Шавката. Бразилец тогда ежесекундно давил и «съедал» свободное пространство в октагоне, чтобы не дать выходцу из карате необходимой дистанции для нанесения коронных ударов. Сейчас Томпсону почти 41 год, а рефлексы, на которых основан его бойцовский стиль замедляются с возрастом, что может критически повлиять на успешность выступлений в смешанных единоборствах. Стивен ни разу в карьере не проигрывал сабмишеном, более того, за 24 профессиональных боя по MMA соперники лишь четырежды угрожали ему попыткой болевого или удушающего приема. Сможет ли уроженец Казахстана стать первым бойцом, заставившим Томпсона сдаться?

Тони Фергюсон — Пэдди Пимблетт

Тони Фергюсон vs Пэдди Пимблетт Сделать ставку

Тони Фергюсон (25 побед, 9 поражений; 12 КО/ТКО, 8 SUB) — Пэдди Пимблетт (20 побед, 3 поражения, 1 ничья; 6 КО/ТКО, 9 SUB)

Легкий вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Фергюсона 3.20, победа Пимблетта 1.36

Прогноз редакции: победа Пимблетта

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456249159&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С тех пор, как Тони Фергюсон вышел победителем из октагона прошло 1650 дней. Может ли тренировочный лагерь у Дэвида Гоггинса, ветерана американского спецназа, известного сумасшедшим подходом к физической подготовке повлиять на результат схватки с Пэдди Пимблеттом? Молодой «скаузер» победил в четырёх поединках под эгидой UFС, один из них спорным решением судей. Боец из Ливерпуля неоднократно допускал ошибки, пропуская тяжелые удары в стойке, но каждый раз ему удавалось восстановиться, перехватить инициативу и выиграть. Предсказать то, как поведет себя Фергюсон в бою было невозможно и в его лучшие времена, поэтому многомиллионной армии болельщиков Тони по всему миру сегодня остается надеяться на то, что «Эль-Кукуй» сможет нанести англичанину рассечение локтем, которое заставит рефери остановить поединок.