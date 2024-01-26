Медведев против Синнера и второй титул для Соболенко: анонс финалов Australian Open

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Прогноз: победа Синнера с форой по сетам −1,5 за 1.83.

Синнер - Медведев Сделать ставку

Синнер совершил невероятное: итальянец выбил Джоковича с Открытого чемпионата Австралии. На стадии ½ финала такое не удавалось еще никому. Еще больше впечатляет счет в первых двух сетах — 6:1, 6:2. Полный разгром! Синнер лучше подавал, хорошо защищался на задней линии и в нужный момент мощно атаковал. В третьей партии Джокович прибавил и победил на тай-брейке. Но итальянца это не смутило, и он уверенно забрал 4-й сет со счетом 6:3. Впечатляет, что у Новака за весь матч не было ни одного брейк-пойнта — настолько хорош Янник был на своей подаче. Синнер впервые вышел в финал ТБШ и теперь очень близок к первому титулу.

Медведев выдал очередный боевик на Australian Open. Даниил плохо начал полуфинал со Зверевым, сыпал двойными ошибками, ошибался при обмене ударами на задней линии. Российский теннисист трижды проиграл свою подачу в первом сете, это слишком большой подарок на таком уровне — 5:7. Во второй партии было еще меньше борьбы — 3:6. И тут Медведев поменял тактику. Он встал ближе к линии на приеме, начал играть активнее и выходить к сетке, наконец заработал подача. Этого хватило, чтобы игра стала примерно равной. При небольшом везении Даниил забрал два сета на тай-брейках, а в пятой партии дожал надломленного Зверева.

Весь вопрос теперь в том, сколько осталось сил у Медведева. Он провел три (!) пятисетовых поединка в Австралии, в то время как Синнер за весь турнир проиграл только одну партию. Да, у 22-летнего итальянца гораздо меньше опыта в решающих матчах на турнирах «Большого шлема», но Янник мощно прогрессирует, в его игре сейчас не видно слабых мест. Медведев уже побеждал на ТБШ, Даниил хорош в защите, но на фоне усталости он вряд ли сможет тащить все мячи. Сложно представить, что российский теннисист возьмет в финале больше одной партии. К тому же три последние личные встречи в 2023-м остались за Синнером.

Прогноз: победа Соболенко и тотал геймов меньше 20,5 за 1.93.

Циньвэнь - Соболенко Сделать ставку

Соболенко катком прошлась по соперницам на Australian Open, Арина выиграла все матчи в двух сетах. Единственные трудности возникли у нее в полуфинале, все-таки Гауфф — неудобный соперник. Белорусская теннисистка вела в первом сете 5:2, и тут подвела подача, пошли ошибки и при игре с задней линии. Американка взяла 4 гейма подряд и подавала на сет. Соболенко в решающий момент не дрогнула и все-таки забрала первую партию на тай-брейке. Во втором сете Арине хватило одного брейка, чтобы выиграть 6:4. Матч проходил под крышей, для мощного стиля белоруски это плюс. Соболенко очень хорошо подавала первым мячом, и ее удар справа часто был неберущимся.

Из верхней части сетки в финале ждали Швентек или Рыбакину, а вышла китаянка Чжэн. 13-й ракетке мира повезло с жеребьевкой, за 6 матчей ей ни разу не попался никто из сеяных теннисисток. Даже в полуфинале Чжэн встречалась с Ястремской, которая пробилась туда из квалификации и сильно устала. Сама китаянка, впрочем, все равно много ошибалась на подаче и не только, поэтому какая-то борьба все же была. Это отражает и счет матча: 6:4, 6:4 — не разгром, а трудовая победа над уставшей соперницей. Финал на турнире «Большого шлема» — уже большое достижение для Чжэн, с понедельника она войдет в первую десятку в рейтинге WTA.

Соболенко встречалась с Чжэн в четвертьфинале US Open-2023 и легко выиграла 6:1, 6:4. Арина также знает молодую китаянку по совместным тренировкам. Для белорусской теннисистки это второй подряд финал Australian Open. Год назад она победила, и теперь гораздо спокойнее ведет себя на корте. А против спокойной Соболенко шансов нет практически ни у кого. В финале возможна борьба в первом сете, но не более того.

Андрей Санталов