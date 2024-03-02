UFC Вегас 87: Розенстрайк vs Газиев

Жаирзиньо Розенстрайк — Шамиль Газиев

Жаирзиньо Розенстрайк vs Шамиль Газиев Сделать ставку

Жаирзиньо Розенстрайк (13 побед, 5 поражений; 12 КО/ТКО) — Шамиль Газиев (12 побед; 8 КО/ТКО, 3 SUB)

Главный бой вечера, тяжелый вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Розенстрайка 2.70, победа Газиева 1.47

Прогноз редакции: бой не дойдет до решения судей за 1.14

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Впервые в этом году главным боем турнира станет столкновение тяжеловесов. 35-летнего Жаирзиньо Розенстрайка смело можно называть ветераном организации, а Шамиль Газиев проведет всего второе выступление под баннером промоушена, базирующегося в Лас-Вегасе. Розенстрайк уже в 2019 году заявил о себе, как об одном из самых опасных тяжеловесов в мире, когда жестоко избил Алистара Оверима в концовке пятираундового боя. Тогда его статистика выступлений в MMA выглядела впечатляющим образом — 10 побед в 10 поединках, 90% боев закончились нокаутом. Однако ситуация поменялась, когда выходец из Суринама столкнулся с элитой тяжелого дивизиона UFC. Все началось с поражения нокаутом за 20 секунд от Фрэнсиса Нганну. Всего после поединка с Оверимом Жаирзиньо проиграл в пяти боях и лишь в трех праздновал победу. Стали заметны недостатки его контратакующей манеры ведения боя в стойке и пробелы в борцовской технике, которыми пользовались соперники.

Выступающий за Бахрейн Шамиль Газиев на год моложе Жаирзиньо, но матчмейкеры видят в нем «новую кровь» для дивизиона до 120 кг. Шамиль нокаутировал соперника в дебютном поединке, но будет ли уроженец Дагестана пытаться навязать Розенстрайку размен в стойке? За спиной Жаирзиньо порядка 75 выступлений в кикбоксинге и рубка на встречных курсах против столь мастеровитого ударника — не самый безопасной геймплан. 9 месяцев назад Жаилтон Алмейда продемонстрировал, как можно переиграть Розенстрайка, с помощью быстрого перевода в партер и сабмишена. Боец из Суринама говорит, что серия неудач — следствие частых выступлений, а нынешний тренировочный лагерь в 9 месяцев позволил ему наработать необходимые навыки для победы.

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Алекс Перез — Мухаммад Мокаев

Алекс Перез — Мухаммад Мокаев Сделать ставку

Алекс Перез (24 победы, 7 поражений; 5 КО/ТКО, 7 SUB) — Мухаммад Мокаев (11 побед, 1 NC; 2 КО/ТКО, 6 SUB)

Наилегчайший вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Переза 4.40, победа Мокаева 1.23

Прогноз редакции: бой не дойдет до решения судей за 1.57

Мухаммад Мокаев пришел в UFC после успешной карьеры в смешанных единоборствах с любительским статусом, где он одержал 23 победы и дважды становился чемпионом мира под эгидой организации IMMAF. Мокаев не раз говорил, что мечтает стать самым молодым чемпионом в истории промоушена. Для того, чтобы мечта бойца, представляющего Великобританию, была реализована, титул должен быть завоеван до 29 марта 2024 года. Напомним, самым молодым чемпионом в истории UFC является Джон Джонс. Американский боец завладел титулом, когда ему было 23 года и 234 дня. Действующий обладатель титула в наилегчайшем весе Александр Пантожа уже пристально следит за Мокаевым и видит его следующим претендентом, если Мухаммаду удастся выйти победителем из нынешней схватки.

Мокаеву будет противостоять Алекс Перез из города Лемор в штате Калифорния. Он выступал за местную школу и колледж в соревнованиях по борьбе, становился чемпионом в нескольких дивизионах, а позднее сосредоточился на профессиональной карьере в смешанных боевых искусствах. Алекс дебютировал в UFC в 2017 году и однажды становился претендентом на титул, но проиграл Дейвесону Фигередо. Всего Перез провел 9 поединков в октагоне, из них только два дошли до решения судей. Стоит сказать, что 8 из 11 побед Мокаева также одержаны досрочно и есть большая вероятность того, что победитель в бою Перез — Мокаев будет выявлен раньше, чем по прошествии трех раундов.

Умар Нурмагомедов — Бекзат Алмахан

Умар Нурмагомедов — Бекзат Алмахан Сделать ставку

Умар Нурмагомедов (16 побед; 2 КО/ТКО, 7 SUB) — Бекзат Алмахан (11 побед, 1 поражение; 9 КО/ТКО, 1 SUB)

Легчайший вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Нурмагомедова 1.05, победа Алмахана 10.0

Прогноз редакции: победа Нурмагомедова

Умар Нурмагомедов был четвертым бойцом из клана Нурмагомедовых, подписанным в UFC. Хавьер Мендес — тренер из команды AKA, где регулярно готовятся к выступлениям выходцы школы Абдулманапа Нурмагомедова, еще в 2021 году говорил, что Умару понадобится 5−6 поединков, чтобы добраться до боя за титул. К 2024 году за спиной Умара четыре победы в UFC, три из них завоеваны досрочно. Уроженец Дагестана еще не сталкивался в октагоне с бойцами, занимающими высокое положение в рейтинге легчайшего веса, в том числе из-за травм. В августе 2023 года Умар должен был проверить свои силы против американца Кори Сэндхагена в главном бою турнира, но бой был отменен. Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз говорил, что многие соперники просто отказываются от встречи в клетке с его клиентом.

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Для Бекзата Алмахана противостояние с именитым оппонентом станет дебютом в UFC. Тренер Умара Хавьер Мендес высоко оценивает навыки бойца из Казахстана, называя его серьезным испытанием для своего подопечного. Алмахан одержал 9 побед подряд в последних поединках, причем 7 раз досрочно. Все 11 журналистов портала MMAjunkie проголосовали за победу Нурмагомедова. При этом колумнист Sherdog Джей Петри указал на шансы бойца из Казахстана «шокировать мир» за счет ударной техники. Возможно, прогнозист попросту не брал в расчет мастерство Умара по части стойки, хотя Нурмагомедов не раз выигрывал любительские турниры по муай-тай и представляет собой угрозу не только в области грэпплинга.

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