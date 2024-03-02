UFC Вегас 87: Розенстрайк vs Газиев

Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Лутон Таун
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Штутгарт
Хоккей. НХЛ
20:30
Каролина
Виннипег
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монца
Рома
01
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Зенит
Спартак
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
Урал
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реймс
Лилль
01
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
12
Футбол. Зарубежный
18:15
Райо Вальекано
Кадис
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Челси
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Вест Хэм
13
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Брайтон
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Ливерпуль
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
31
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
Клермон Фут
Марсель
Хоккей. НХЛ
23:00
Детройт
Флорида
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
РБ Лейпциг
14
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Аугсбург
06
Футбол. Зарубежный
17:30
Хайденхайм
Айнтрахт Ф
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Боруссия М
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Боруссия Д
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Салернитана
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Динамо Мн
41
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Автомобилист
04
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Рубин
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Севилья
Реал Сосьедад
32
Футбол. Первая лига
15:00
Кубань
Шинник
02
Футбол. Первая лига
15:00
Ленинградец
КАМАЗ
00
Хоккей. НХЛ
3.03
Нэшвилл
Колорадо
Хоккей. НХЛ
3.03
Сент-Луис
Миннесота
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
41
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Оренбург
11
Хоккей. НХЛ
3.03
Баффало
Вегас
Хоккей. НХЛ
3.03
Тампа-Бэй
Монреаль
Хоккей. НХЛ
3.03
Торонто
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
3.03
Филадельфия
Оттава
Футбол. Первая лига
13:30
Сокол
Динамо Мх
10
Хоккей. НХЛ
3.03
Айлендерс
Бостон
Хоккей. НХЛ
3.03
Даллас
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
3.03
Чикаго
Коламбус
Футбол. Первая лига
11:30
Енисей
Торпедо
10
Хоккей. НХЛ
3.03
Калгари
Питтсбург
Все события
Фоторепортажи
50Яркие моменты Спартакиады по фигурному катанию
31«Спартак» Романцева победил сборную мира в финале Кубка легенд
19:02 (мск), источник: Sportmail.ru

UFC Вегас 87: Розенстрайк vs Газиев

Жаирзиньо Розенстрайк — Шамиль Газиев, Алекс Перез — Мухаммад Мокаев, Умар Нурмагомедов — Бекзат Алмахан: прогнозы на UFC Вегас 87, ставки и коэффициенты.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок

Жаирзиньо Розенстрайк — Шамиль Газиев

Жаирзиньо Розенстрайк vs Шамиль Газиев

Смотри этот и другие бои UFC бесплатно на сайте и в приложении Winline.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впервые в этом году главным боем турнира станет столкновение тяжеловесов. 35-летнего Жаирзиньо Розенстрайка смело можно называть ветераном организации, а Шамиль Газиев проведет всего второе выступление под баннером промоушена, базирующегося в Лас-Вегасе. Розенстрайк уже в 2019 году заявил о себе, как об одном из самых опасных тяжеловесов в мире, когда жестоко избил Алистара Оверима в концовке пятираундового боя. Тогда его статистика выступлений в MMA выглядела впечатляющим образом — 10 побед в 10 поединках, 90% боев закончились нокаутом. Однако ситуация поменялась, когда выходец из Суринама столкнулся с элитой тяжелого дивизиона UFC. Все началось с поражения нокаутом за 20 секунд от Фрэнсиса Нганну. Всего после поединка с Оверимом Жаирзиньо проиграл в пяти боях и лишь в трех праздновал победу. Стали заметны недостатки его контратакующей манеры ведения боя в стойке и пробелы в борцовской технике, которыми пользовались соперники.

Выступающий за Бахрейн Шамиль Газиев на год моложе Жаирзиньо, но матчмейкеры видят в нем «новую кровь» для дивизиона до 120 кг. Шамиль нокаутировал соперника в дебютном поединке, но будет ли уроженец Дагестана пытаться навязать Розенстрайку размен в стойке? За спиной Жаирзиньо порядка 75 выступлений в кикбоксинге и рубка на встречных курсах против столь мастеровитого ударника — не самый безопасной геймплан. 9 месяцев назад Жаилтон Алмейда продемонстрировал, как можно переиграть Розенстрайка, с помощью быстрого перевода в партер и сабмишена. Боец из Суринама говорит, что серия неудач — следствие частых выступлений, а нынешний тренировочный лагерь в 9 месяцев позволил ему наработать необходимые навыки для победы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алекс Перез — Мухаммад Мокаев

Алекс Перез — Мухаммад Мокаев

Смотри этот и другие бои UFC бесплатно на сайте и в приложении Winline.

Мухаммад Мокаев пришел в UFC после успешной карьеры в смешанных единоборствах с любительским статусом, где он одержал 23 победы и дважды становился чемпионом мира под эгидой организации IMMAF. Мокаев не раз говорил, что мечтает стать самым молодым чемпионом в истории промоушена. Для того, чтобы мечта бойца, представляющего Великобританию, была реализована, титул должен быть завоеван до 29 марта 2024 года. Напомним, самым молодым чемпионом в истории UFC является Джон Джонс. Американский боец завладел титулом, когда ему было 23 года и 234 дня. Действующий обладатель титула в наилегчайшем весе Александр Пантожа уже пристально следит за Мокаевым и видит его следующим претендентом, если Мухаммаду удастся выйти победителем из нынешней схватки.

Мокаеву будет противостоять Алекс Перез из города Лемор в штате Калифорния. Он выступал за местную школу и колледж в соревнованиях по борьбе, становился чемпионом в нескольких дивизионах, а позднее сосредоточился на профессиональной карьере в смешанных боевых искусствах. Алекс дебютировал в UFC в 2017 году и однажды становился претендентом на титул, но проиграл Дейвесону Фигередо. Всего Перез провел 9 поединков в октагоне, из них только два дошли до решения судей. Стоит сказать, что 8 из 11 побед Мокаева также одержаны досрочно и есть большая вероятность того, что победитель в бою Перез — Мокаев будет выявлен раньше, чем по прошествии трех раундов.

Умар Нурмагомедов — Бекзат Алмахан

Умар Нурмагомедов — Бекзат Алмахан

Смотри этот и другие бои UFC бесплатно на сайте и в приложении Winline.

Умар Нурмагомедов был четвертым бойцом из клана Нурмагомедовых, подписанным в UFC. Хавьер Мендес — тренер из команды AKA, где регулярно готовятся к выступлениям выходцы школы Абдулманапа Нурмагомедова, еще в 2021 году говорил, что Умару понадобится 5−6 поединков, чтобы добраться до боя за титул. К 2024 году за спиной Умара четыре победы в UFC, три из них завоеваны досрочно. Уроженец Дагестана еще не сталкивался в октагоне с бойцами, занимающими высокое положение в рейтинге легчайшего веса, в том числе из-за травм. В августе 2023 года Умар должен был проверить свои силы против американца Кори Сэндхагена в главном бою турнира, но бой был отменен. Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз говорил, что многие соперники просто отказываются от встречи в клетке с его клиентом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Бекзата Алмахана противостояние с именитым оппонентом станет дебютом в UFC. Тренер Умара Хавьер Мендес высоко оценивает навыки бойца из Казахстана, называя его серьезным испытанием для своего подопечного. Алмахан одержал 9 побед подряд в последних поединках, причем 7 раз досрочно. Все 11 журналистов портала MMAjunkie проголосовали за победу Нурмагомедова. При этом колумнист Sherdog Джей Петри указал на шансы бойца из Казахстана «шокировать мир» за счет ударной техники. Возможно, прогнозист попросту не брал в расчет мастерство Умара по части стойки, хотя Нурмагомедов не раз выигрывал любительские турниры по муай-тай и представляет собой угрозу не только в области грэпплинга.

erid: 2VtzqvxDDRL.

Сергей Березовский

 Зарема Салихова: всё чаще возникает мысль: «А тем ли мы оставили...
Джорджина Родригес дебютировала на Неделе моды в Париже в качестве...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь