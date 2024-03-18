Текущие события
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
Шинник
Футбол. Первая лига
15:00
Ленинградец
Енисей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Локомотив
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
Алания
Футбол. Первая лига
17:30
Акрон
Сокол
Футбол. Первая лига
18:00
СКА-Хабаровск
Торпедо
Футбол. Первая лига
18:00
Арсенал
Волгарь
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Кубань
Футбол. Первая лига
19:30
КАМАЗ
Динамо Мх
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Трактор
Хоккей. НХЛ
02:00
Сент-Луис
Анахайм
42
Хоккей. НХЛ
01:00
Коламбус
Виннипег
16
Хоккей. НХЛ
01:00
Оттава
Каролина
27
Хоккей. НХЛ
01:00
Питтсбург
Детройт
63
Хоккей. НХЛ
01:00
Чикаго
Сан-Хосе
52
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17.03
СКА
Автомобилист
23
17.03
Металлург Мг
Спартак
40
16.03
Динамо М
Трактор
24
16.03
Авангард
Локомотив
ОТ
12
12.03
Динамо Мн
Динамо М
13
11.03
Амур
Металлург Мг
ОТ
23
10.03
Динамо М
Динамо Мн
ОТ
12
10.03
Трактор
Салават Юлаев
42
Хоккей. КХЛ. Все результаты
13:15 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ястребы» сравняют счет в серии: прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив»

Переключаемся на Кубок Гагарина.

Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: РИА "Новости"

Перекрестный плей-офф КХЛ свел два топ-клуба уже во втором раунде. Вторая команда Востока против третьей команды Запада, мощная атака «Авангарда» против лучшей защиты лиги. Обе команды до этого расправились со своими соперниками в пяти играх. «Ястребы» ожидаемо прошли «Ладу», а «Локомотив» устроил сюрприз для ЦСКА.

Первый матч в Омске подтвердил, что борьба в этой серии будет упорной. «Авангард» пытался подавить соперника за счет силовых приемов, а ярославцы чаще бросали и лезли на пятак. У команды Никитина получилось закрыть главную ударную связку Ткачев — Буше. Гол омичи забили только после двойного рикошета. «Локо» отыгрался в 3-м периоде в контратаке, а в овертайме в своей зоне грубо ошибся Киселевич. Так Ярославль повел в этой серии 1−0. Многие эксперты ждут здесь 6−7 матчей, да и «Локо» считался небольшим фаворитом, так что такой результат не удивляет.

Но теперь уже очередь «Авангарда» выигрывать, ведь если поехать в Ярославль после двух домашних поражений, все может закончиться очень быстро. Да, оборону «Локо» сложно взломать, команды Никитина всегда этим славились, но у «ястребов» есть свои козыри в виде мастеровитой атаки. Прохоркин, Юрчо и Жафяров тоже могут показать себя. «Фонбет» дает на итоговую победу «Авангарда» сегодня коэффициент 1,80. А на гол лучшего снайпера Кубка Гагарина Буше (7 шайб в серии с «Ладой») можно поставить в БК BetBoom за 1,85.

Андрей Санталов

 Медали чемпионата мира по хоккею будут изготовлены из хрусталя
MIA BOYKA поделилась отрывком песни, которую выпустит с Валиевой
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь