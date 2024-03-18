«Ястребы» сравняют счет в серии: прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив»

Перекрестный плей-офф КХЛ свел два топ-клуба уже во втором раунде. Вторая команда Востока против третьей команды Запада, мощная атака «Авангарда» против лучшей защиты лиги. Обе команды до этого расправились со своими соперниками в пяти играх. «Ястребы» ожидаемо прошли «Ладу», а «Локомотив» устроил сюрприз для ЦСКА.

Первый матч в Омске подтвердил, что борьба в этой серии будет упорной. «Авангард» пытался подавить соперника за счет силовых приемов, а ярославцы чаще бросали и лезли на пятак. У команды Никитина получилось закрыть главную ударную связку Ткачев — Буше. Гол омичи забили только после двойного рикошета. «Локо» отыгрался в 3-м периоде в контратаке, а в овертайме в своей зоне грубо ошибся Киселевич. Так Ярославль повел в этой серии 1−0. Многие эксперты ждут здесь 6−7 матчей, да и «Локо» считался небольшим фаворитом, так что такой результат не удивляет.

Но теперь уже очередь «Авангарда» выигрывать, ведь если поехать в Ярославль после двух домашних поражений, все может закончиться очень быстро. Да, оборону «Локо» сложно взломать, команды Никитина всегда этим славились, но у «ястребов» есть свои козыри в виде мастеровитой атаки. Прохоркин, Юрчо и Жафяров тоже могут показать себя. «Фонбет» дает на итоговую победу «Авангарда» сегодня коэффициент 1,80. А на гол лучшего снайпера Кубка Гагарина Буше (7 шайб в серии с «Ладой») можно поставить в БК BetBoom за 1,85.