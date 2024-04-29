Шанс для «быков»: прогноз на матч «Крылья Советов» — «Краснодар»

Казалось, что «Краснодар» сам устранился из чемпионской гонки, заменив Ивича на Мусаева и проиграв «Зениту» на своем поле. Но питерцы двумя поражениями подряд дали шанс команде Галицкого вновь выйти на первое место. Так что теперь все в руках краснодарцев. Тем более у них более легкий календарь на финише, из Кубка они уже вылетели. Игра у «Краснодара» действительно стала зрелищнее, при этом и пропускать они стали гораздо больше. Три мяча от «Пари НН», два от «Балтики» — это говорит само за себя. Но главное, что работает атака, Кордоба и Сперцян тащат команду.



«Крылья Советов» этой весной нестабильны, и тут есть свои причины. У самарцев много травмированных, до сих пор ни разу не сыграл лидер атаки Гарре, в защите не хватает Бейла. Даже при таких проблемах «Крылья» выиграли 3 матча из последних 4, да и «Балтике» уступили только на последних минутах. С «Факелом» повреждения получили Ежов и Хубулов, так что легче Осинькину не становится. Из хороших новостей — первый гол за самарцев наконец забил аргентинский новичок Орозко, он принес три очка с «Факелом». «Крылья Советов» в случае победы догонят «Спартак» и будут отставать от идущего третьим «Динамо» на 5 очков.



Но «Краснодару» эта победа еще нужнее. В «Фонбете» поставить на успех гостей можно за очень приличные 2,25. Как видно из котировок, верят в это не все. А в том, что будет много голов, сомнений меньше. У «Крыльев» большие проблемы с обороной, и Кордоба должен этим воспользоваться. Сам «Краснодар» при Мусаеве тоже всего один раз сыграл на ноль. Тотал больше 2,5 оценивается в БК BetBoom коэффициентом 1,85.