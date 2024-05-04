Игра, в которой будут голы: прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат»

«Краснодар» упустил шанс выйти на первое место в прошлом туре. 0:0 с «Крыльями Советов» — и «быки» сравнялись по очкам с «Зенитом», но по личным встречам они уступают. Похоже, психологически команда не готова выйти в лидеры в концовке сезона. Игроки нервничают на поле, спорят с судьями, главный тренер тоже в этом участвует. Так что удаление Волкова не удивило. До этой красной карточки «Краснодар» играл медленно, но моменты все же создавал — Кади и Са не хватило мастерства в реализации. В итоге же «быки» чуть не проиграли, в меньшинстве их спасали Сафонов и каркас ворот.

«Ахмат» преобразился после 1:7 от «Балтики». Команда Адиева после этого победила ЦСКА и «Сочи», а «Пари НН» и вовсе разгромила 5:1. Хотя у каждого из соперников были свои проблемы, и это помогло грозненцам. «Ахмат» вернулся к игре в 5 защитников, а впереди меняет пару нападающих: то это Садулаев и Агаларов, то Бериша и Конате. Грозненцы теперь забивают и с игры, и со стандартов, остановить их атаку непросто. Три победы подряд подняли команду на 10-е место, однако расслабляться рано, до зоны стыков — 3 очка, до зоны вылета — 4.

«Краснодар» — явный фаворит этого матча, однако победа «быкам» тут совсем не гарантирована. К команде Мусаева можно подстроиться, к тому, что она в основном атакует через левый фланг. Плюс, пока что у краснодарцев не хватает баланса между нападением и защитой. БК BetBoom предлагает на обе забьют коэффициент 1,82. Хорошо также смотрится тотал больше 2.5 за 1,80 в «Фонбете». У обеих команд сейчас атака выглядит сильнее, чем линия обороны.