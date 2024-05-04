Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Арсенал
Борнмут
Футбол. Первая лига
14:30
Химки
Сокол
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
Торпедо
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Дармштадт
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Шинник
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Кадис
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
Енисей
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
19:00
Монца
Лацио
Футбол. Первая лига
19:00
Динамо Мх
Волгарь
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Даллас
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
19:30
Жирона
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:30
Кельн
Фрайбург
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Метц
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Нант
Хоккей. НХЛ
02:00
Нэшвилл
Ванкувер
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
29.04
Ростов
Оренбург
29.04
Сочи
Факел
29.04
Рубин
Урал
29.04
Крылья Советов
Краснодар
28.04
Балтика
ЦСКА
28.04
Динамо
Зенит
28.04
Спартак
Локомотив
28.04
Ахмат
Пари Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Игра, в которой будут голы: прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат»

Больше никаких 0:0 для команды Галицкого.

Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» упустил шанс выйти на первое место в прошлом туре. 0:0 с «Крыльями Советов» — и «быки» сравнялись по очкам с «Зенитом», но по личным встречам они уступают. Похоже, психологически команда не готова выйти в лидеры в концовке сезона. Игроки нервничают на поле, спорят с судьями, главный тренер тоже в этом участвует. Так что удаление Волкова не удивило. До этой красной карточки «Краснодар» играл медленно, но моменты все же создавал — Кади и Са не хватило мастерства в реализации. В итоге же «быки» чуть не проиграли, в меньшинстве их спасали Сафонов и каркас ворот.

«Ахмат» преобразился после 1:7 от «Балтики». Команда Адиева после этого победила ЦСКА и «Сочи», а «Пари НН» и вовсе разгромила 5:1. Хотя у каждого из соперников были свои проблемы, и это помогло грозненцам. «Ахмат» вернулся к игре в 5 защитников, а впереди меняет пару нападающих: то это Садулаев и Агаларов, то Бериша и Конате. Грозненцы теперь забивают и с игры, и со стандартов, остановить их атаку непросто. Три победы подряд подняли команду на 10-е место, однако расслабляться рано, до зоны стыков — 3 очка, до зоны вылета — 4.

«Краснодар» — явный фаворит этого матча, однако победа «быкам» тут совсем не гарантирована. К команде Мусаева можно подстроиться, к тому, что она в основном атакует через левый фланг. Плюс, пока что у краснодарцев не хватает баланса между нападением и защитой. БК BetBoom предлагает на обе забьют коэффициент 1,82. Хорошо также смотрится тотал больше 2.5 за 1,80 в «Фонбете». У обеих команд сейчас атака выглядит сильнее, чем линия обороны.

Андрей Санталов

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь