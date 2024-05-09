«Байер» снова разберется с «Ромой», а «Аталанта» сотворит историю

Источник: Соцсети

Прогноз: «Байер» не проиграет и тотал больше 2,5 за 1.92.

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/2 финала, 9.05.2024, 22:00 Байер - Рома -

В первых полуфиналах Лиги Европы обошлось без сенсаций. «Байер» справился со сложным выездом в Рим и не только продлил свою удивительную серию без поражений, но и создал задел в два мяча. При этом Леверкузену снова везло: при 0:0 Лукаку попал в перекладину, Карсдорп грубо ошибся у своих ворот, и Виртц забил первый гол. В целом, «Байер» лучше атаковал, не стеснялся бить издали (после одного из таких ударов счет стал 2:0) и заслуженно победил. Но не промахнись Абрахам в пустые ворота в самой концовке, шансов у римлян в Германии было бы побольше.

Теперь же итальянцев может спасти только чудо. «Байер» лучше готов физически, он только что разгромил «Айнтрахт» 5:1. Леверкузенцы хорошо бегут в атаку, смело прессингуют, глубины скамейки хватает, чтобы играть в таком энергозатратном стиле. «Рома» же только что провела тяжелый матч против «Ювентуса» (1:1), в перерыве там пришлось заменить Дибалу. И выход лучшего игрока римлян в ответном полуфинале ЛЕ теперь под вопросом. При этом «Роме» придется рисковать и лезть вперед, чтобы отыграться, так что простора для быстрых атак у чемпиона Германии будет много. Ждем здесь голы и еще одну победу «Байера» — или как минимум ничью.

Прогноз: победа «Аталанты» и тотал больше 1,5 за 2.12.

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/2 финала, 9.05.2024, 22:00 Аталанта - Марсель -

этой паре «Марсель» мог создать интригу в случае домашней победы. И шансы выиграть у французов были. Да, они первыми пропустили, но быстро отыгрались. А затем Обамеянг не реализовал выход два в один, а удар Унаи пришелся в крестовину. «Олимпийцы» смотрелись чуть лучше и были ближе к победе, однако в Италию они прибыли после 1:1. В Лиге 1 «Марселю» сделали поблажку и перенесли ближайший матч тура для лучшей подготовки. А вот «Аталанта» в понедельник выиграла 2:1 у «Салернитаны», после того как пропустила первой. Для этого Гасперини пришлось выпустить Копмейнерса и де Кетеларе после перерыва.

Для «Аталанты» это шанс впервые в своей истории выйти в финал еврокубка. И преимущество теперь на ее стороне. У бергамасков более глубокий состав и хорошо знакомая каждому футболисту система игры. «Аталанте» не нужен розыгрыш мяча от ворот, даже гол в Марселе итальянцы забили максимально просто: вынос голкипера в борьбу, подбор и пас на Скамакку, а тот попал точно в угол. «Марсель» попадет под прессинг, без ошибок тут не обойдется. Возможно, французы смогут отличиться, все-таки Обамеянг есть Обамеянг (27 голов в сезоне). Но атака «Аталанты» сильнее, она должна забить минимум на гол больше.

Андрей Санталов.

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