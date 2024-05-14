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14:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиоле осталось два шага до победы в АПЛ: прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

Сегодня «горожане» сделают первый из них.

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Источник: AP 2023

«Манчестер Сити» в фирменном стиле накатывает на финиш так, что у конкурентов практически нет шансов. Гвардиола не проигрывал в АПЛ с 6 декабря, а начиная с апреля одержал 7 побед подряд с общей разницей 28−5. Причем часто «горожане» забивают ранний гол, после чего без особых нервов доводят дело до конца. Главный тренер «Сити» продолжает менять роли игрокам на поле. Так, в субботу с «Фулхэмом» центральный защитник Гвардиол стал фактически левым вингером и оформил дубль. У хорвата был шанс даже сделать хет-трик, пробив пенальти, но он отказался в пользу Альвареса. С командной атмосферой в «Ман Сити» полный порядок.

У «Тоттенхэма» настроение еще недавно было не очень, «шпоры» проиграли 4 матча подряд. В выходные команда Постекоглу наконец победила, но 2:1 со слабым «Бернли» не должны вводить в заблуждение. «Тоттенхэм» слишком много пропускает и, несмотря на это, продолжает рискованно начинать атаки через мелкий пас от вратаря. А тут еще и нападающие потеряли в себе уверенность и почти не забивают. Приходится отдуваться защитникам, но многого в атаке от них все же ждать не стоит. При этом у «шпор» еще остались шансы на 4-е место в АПЛ, пусть и теоретические, им нужны 2 победы в 2 оставшихся турах.

В пользу «Сити» сегодня говорит все — кроме удивительной статистики на новом стадионе «Тоттенхэма». Команда Гвардиолы тут еще ни разу не забивала в чемпионате Англии и проиграла 5 матчей из 6. Но все же при Постекоглу «сухие» матчи редкость для «Сперс», на своем поле их не было с октября. Так что выбираем здесь победу гостей, в «Марафоне» поставить на них с форой −1,5 можно за 1,87. Еще один вариант — победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 1,90 в БК BetBoom.

Андрей Санталов

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