Канада и Чехия разыграют первое место в группе: прогноз на матч ЧМ-2024

Канада начала чемпионат мира с 6 побед, однако пока для «кленовых листьев» не все складывается идеально. С Австрией канадцы упустили преимущество 6:1, позволив сопернику забить 5 (!) голов в 3-м периоде. В овертайме Таварес все исправил, но осадок остался. А до игры со Швейцарией (3:2) у Канады плохо работало большинство: всего 2 гола из 16 попыток. Со швейцарцами, правда, бригада большинства сработала отлично, забив все три гола. В этом году у «Кленовых листьев» очень приличный состав на ЧМ, в атаке феерят Козенс (6 голов), Таварес (7 очков) и 18-летний Бедард (5 голов). К вратарю Биннингтону при этом вопросы есть, он пропустил уже 12 шайб на турнире.

У Чехии есть одно поражение на турнире — по буллитам от Швейцарии, поэтому хозяева ЧМ идут на втором месте в группе. В сборную продолжают подъезжать игроки из НХЛ. Нечас из «Каролины» уже сыграл один матч, а Пастрняк и Заха из «Бостона» дебютируют сегодня. Чехия забивает чуть меньше канадцев, но и пропускает не так много. Вратарь Достал «засушил» финнов, а Мразек — австрийцев. Тут чехи верны традициям, они всегда славились игрой в обороне. Лучшим бомбардиром с 8 очками является 38-летний Червенка, но теперь главную роль в атаке будет играть, конечно, Пастрняк.

В этом матче решится судьба первого места в группе. Канада опережает Чехию на два очка, и ее устроит даже ничья в основное время. Для «Кленовых листьев» это будет последняя проверка перед плей-офф, тем более играть придется, когда почти вся арена будет болеть против них. В матчах с участием сборной Чехии сложно пройти мимо ставки на тотал меньше 5,5, BetBoom дает на это событие коэффициент 1,86. Что касается исхода, то у канадцев более сыгранный состав, на их победу в основное время можно поставить в БК Pari за 1,95.