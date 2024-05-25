«Пари НН» снова пропустит: прогноз на матч с «Крыльями Советов»

Последний тур в РПЛ решит многое — в том числе и то, кто отправится напрямую в первую лигу, а кто пройдет через стыковые матчи. Одной из таких команд может стать «Пари НН». Нижегородцы идут на 14-м месте, и если сегодня они проиграют, а «Балтика» победит, то волжане вылетят. Им как минимум нужно не проиграть, а победа может поднять из зоны стыков. Вот только как набирать очки, если «Пари НН» только что пропустил 12 голов — 1:6 с «Сочи» и 2:6 с ЦСКА. При новом тренере Иличе нижегородцы взяли одно очко из 9 возможных, а всего у команды 8 поражений в последних 9 турах.

«Крылья Советов» тоже заваливают концовку сезона, самарцы проиграли в трех последних турах. Хотя с «Динамо» (1:4) самарцы хорошо смотрелись большую часть матча, больше владели мячом. Правда, в большом количестве моменты создавать не получалось. В 2024-м команда Осинькина стала уязвима на стандартах, теперь она часто пропускает после навесов с угловых. При этом вылет «Крыльям» не грозит, еще остались шансы попасть в первую восьмерку команд. Тем более, дома самарцы играют хорошо, набрали 26 очков в 14 матчах.

А вот «Пари НН» — худшая гостевая команда в чемпионате России, у нее всего 5 очков в 14 играх. Нижегородцы явно не в лучшем состоянии после двух разгромов, так что на три очка сегодня им будет сложно рассчитывать. Для «Крыльев» — это хороший момент попрощаться с болельщиками до следующего сезона, так что с мотивацией не должно быть проблем. Самарцы могут воспользоваться проблемами «Нижнего» в обороне, на индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 «Марафон» дает коэффициент 1,81. Хорошо также смотрится и общий тотал матча больше 2,5 за 1,65 в БК Pari.