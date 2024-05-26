Чехия устроит праздник своим болельщикам: анонс финала ЧМ-2024 Хотя Швейцария тоже достойна титула чемпиона мира. В полуфиналах чемпионата мира случились сразу две сенсации. Сначала чехи вынесли звездную сборную Швеции (7:3), а затем швейцарцы одолели Канаду в серии буллитов (3:2)! Команда Фишера воспользовалась слабым местом у канадцев: игрой в меньшинстве. Швейцарцы повели 2:0 еще в первом периоде, забив в большинстве. Потом им пришлось сыграть от обороны, потому что канадцы оказывали сильнейшее давление. На счастье сборной Швейцарии у нее есть такой вратарь, как Дженони. Голкипер отбил 42 броска из 44 и сделал решающий сэйв в серии буллитов.

У Чехии полуфинал сложился по другому сценарию. Сначала хозяевам чемпионата мира пришлось дважды догонять шведов, а после того, как Каше вывел чехов вперед, они быстро сделали комфортную для себя разницу в три шайбы. Удивительно, что сборная Чехии смогла забить шведам 7 голов, до этого «Тре крунур» за 8 матчей пропустили всего 10 шайб. Еще удивительнее, что в этом полуфинале у главной чешской звезды Пастрняка нет ни одного очка! Мощно выступило второе звено Кубалик — Кампф — Нечас, они набрали 9 очков на троих. Хорош был и вратарь Достал, он отразил 37 бросков из 40.

На что ставить

Швейцария - Чехия Сделать ставку

У сборной Чехии теперь есть уникальный шанс выиграть ЧМ у себя дома — впервые с 1985 года. После того, как чехи на кураже прошли США и Швецию, кажется, их никто не остановит. Тут есть и хороший вратарь, и опытные, жесткие защитники, и талантливые нападающие из НХЛ. Но Швейцарии есть чем на это ответить. Йоси — уже давно защитник-суперзвезда, а Хишир, Фиала и Нидеррайтер отлично проявляют себя в атаке. С голкипером тут тоже нет проблем, Дженони в полном порядке. Важность матча может придавить обе команды, они могут играть более осторожно, так что много голов, вероятно, тут мы не увидим. БК Winline предлагает на тотал меньше 4,5 коэффициент 1.90. Если же выбирать победителя, то преимущество своего стадиона качнет чашу весов в пользу Чехии. Ее победу в основное время можно взять за 2.09.

Андрей Санталов

Реклама. ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 18+