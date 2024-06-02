«Зенит» сделает золотой дубль: анонс суперфинала Кубка России

Этот сезон был богат на сюрпризы, увидим ли мы еще один — в суперфинале Кубка России? В чемпионате «Зенит» все-таки взял свое и выиграл золото в 6-й раз подряд. При этом по своим меркам петербуржцы были не так хороши, как обычно, отсюда такие трудности этой весной. У команды Семака еще недавно был отрезок, когда она не могла победить на протяжении 6 матчей. Но тем ярче были эмоции после матча с «Ростовом», когда удалось вырвать победу на последних минутах. Покупку Артура многие критиковали, а в итоге именно бразилец забил золотой гол.

Для «Балтики» же концовка сезона получилась грустной. Клуб хорошо усилился зимой и в весенних матчах смотрелся вполне прилично. Калининградцы успели даже разгромить «Ахмат» 7:1 и выбили из Кубка «Локо», «Ростов» и «Спартак». Но сил для игры на два фронта не хватило, и в чемпионате команда Игнашевича заняла 15-е место. Сам тренер, по информации инсайдеров, покинет клуб, так что «Балтику» ждет перестройка. Уже известно, что вратарем Латышонком — одним из лучших в этом сезоне — интересуются российские топ-клубы.

На что ставить?

Балтика — Зенит Сделать ставку

На бумаге все просто: «Зенит» — явный фаворит, чемпион России играет против клуба, который вылетел из РПЛ. Судя по словам Семака, у команды серьезный настрой на Кубок, питерцы хотят выиграть еще один трофей и сделать золотой дубль. Кстати, в последний раз «Зениту» это удавалось в 2020 году. Тогда сине-бело-голубые переиграли в финале Кубка России «Химки» 1:0. У «Балтики» своя мотивация. Команда уже впервые в своей истории вышла в финал, а победа в нем скрасит грусть от неудачи в чемпионате. Калининградцы один раз обыграли «Зенит» в этом сезоне, но то было на своем поле и при неоптимальных составах. В остальных трех встречах сильнее была команда Семака.

Андрей Санталов

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