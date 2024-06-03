Саутгейт проверит резервистов: прогноз на матч Англия — Босния и Герцеговина

Англия проведет два матча перед Евро-2024, первый из них сегодня со сборной Боснии и Герцеговины. Главная задача Саутгейта сейчас — определиться с заявкой на турнир и привести всех в оптимальную физическую форму. Пока что он не может рассчитывать на целую группу игроков. Магуайр, Шоу, Гордон травмированы, Стоунзу и Саке дадут отдых, а Фоден, Уокер, Майну и Беллингем присоединятся к сборной позже. Так что у англичан есть проблемы с защитниками (возможно, в центре придется ставить молодых Куансу и Брэнтуэйта) и форвардами — если Кейн не восстановится от травмы спины до конца.

Босния и Герцеговина не отобралась на чемпионат Европы ни через группу (5-е место), ни через стыки (1:2 с Украиной). Боснийцы успешно провели 2022 год, выйдя в дивизион А в Лиге наций, но провалили 2023-й. Там у них было всего три победы, две из которых над Лихтенштейном. Федерация футбола после этого рассталась с Савой Милошевичем и пригласила Барбареза. Он известен как бывший капитан сборной, но не как тренер. А задача перед ним серьезная — вывести команду на ЧМ-2026. Помогать в этом будет нестареющий Джеко, форварду уже 38 лет, и он прекрасно себя чувствует в «Фенербахче» (21 гол в этом сезоне).

Сборная Англии сыграет сегодня в Ньюкасле, и это будет особый матч для Триппьера. Он выйдет на домашнем стадионе в качестве капитана, но на непривычной позиции левого защитника. Ожидается, что впереди шанс сыграть получат Эзе и Уоткинс. Состав у англичан будет экспериментальный, так что многого от него ждать не приходится. Боснийцы наверняка сыграют от обороны, а без открытой игры вряд ли будет много голов. «Марафон» дает на тотал меньше 3,5 коэффициент 1,71. А взять непоражение Англии и тотал меньше 3,5 можно в «Бетсити» за 1,78.