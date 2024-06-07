Дружеское дерби: прогноз на матч Беларусь — Россия

У сборной России на лето запланирован только один матч, игрокам дали больше времени на отдых перед новым сезоном. В этот раз к Карпину приехало меньше легионеров: Алексей Миранчук и Кузяев. Многие не добрались до Минска, хотя их участие планировалось. В сборной нет Захаряна, Глушенкова, Баринова и Пиняева. Самое проблемная линия, как это и было в последнее время — оборона. Из-за травмы не приехали Осипенко, Хлусевич и Сильянов. Для сборной России это будет первый выездной матч с октября 2023-го, когда сыграли 2:2 с Кенией в Анталье.

Сборная Беларуси в августе поменяла тренера, ее возглавил испанец Алос, экс-тренер «Кайрата» и сборной Руанды. При нем белорусы в отборе на Евро-2024 победили Косово, сыграли вничью с Румынией (0:0) и Швейцарией (3:3), а Израилю уступили только в добавленное время (0:1). Но в итоге — 4-е место в группе, осенью команду ждет дивизион С в Лиге наций. На июньские товарищеские матчи до сборной не доехали игроки «Балтики’Ковалев, Капленко и Лисакович. Зато есть трио из “Урала” Малькевич, Бочеров, Концевой плюс несколько игроков из “Химок” и “Крыльев Советов”.

За месяц коэффициент на победу сборной России в этом матче упал с 1,7 до 1,55. Разница в классе между Сафоновым, Миранчуками, Тюкавиным и белорусами понятна. И все же ставить на чистую победу или тем более победу с форой тут опасно. Сборная Белоруссии 2,5 года не играла дома — в Минске будет аншлаг. А мы уже видели, как Россия показывает себя в товарищеских матчах на выезде. Были и 0:0 с Таджикистаном и Узбекистаном, была та же вымученная ничья с кенийцами. Сравните с домашними матчами — 8:0 с Кубой, 4:0 с Сербией. О возможном недонастрое и отпускном настроении своих игроков говорил и Карпин — в том плане, что такая опасность есть.

Так что тут напрашивается тотал меньше 2,5 за 1,82 в «Лиге Ставок». Еще один вариант связан с риском, но и логика тут есть. Перед игрой много говорилось о дружеских отношениях между Россией и Беларусью, вполне возможно, что ничья здесь всех устроит — коэффициент на это в БК Pari — 3,85.