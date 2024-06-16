Франция пропустит, Англия усыпит Сербию, Португалия и Нидерланды начнут с победы

Прогноз: победа Нидерландов с форой −1 за 1.97.

Польша - Нидерланды Сделать ставку

Евро-2024 еще не успел начаться, а Польша уже потеряла свою главную звезду: Левандовски травмировался в товарищеском матче с Турцией. Роберт пропустит первый тур, шансов у поляков выйти в плей-офф теперь еще меньше. Судя по котировкам, бело-красным уготовано 4-е место в группе. Да, в сборной все еще есть громкие имена: Шченсны, Зелиньски и Залевски давно и успешно играют в Италии. Однако проблемы в атаке были и в отборе на Евро, теперь же их стало еще больше. Вся надежда, что Шченсны будет тащить, как на ЧМ в Катаре, других козырей у главного тренера Пробежа нет.

У Нидерландов тоже потери: до Германии не доехали важные полузащитники Френки де Йонг и Копмейнерс. Впрочем, талантов в сборной Кумана все равно хватает. Есть интересная тройка атаки Симонс — Депай — Гакпо, есть реактивная связка на правом фланге Дюмфрис — Фримпонг. Наконец, в обороне все цементирует великий и ужасный ван Дейк. Так что голландцев можно считать теневыми фаворитами Евро. Куман готов играть первым номером, готов прессинговать, сборная Польши вряд ли выдержит такое давление. Две недавние победы «оранжевых» по 4:0 над Канадой и Исландией вовсю намекают на это.

Прогноз: победа Англии и тотал меньше 3.5 за 2.16.

Сербия - Англия Сделать ставку

Это четвертый крупный турнир для Саутгейта — и, возможно, последний. Англию при нем критикуют за слишком осторожную игру, но с результатами не поспоришь: 4-е место на ЧМ-2018 и 2-е на Евро-2020. В Германии англичане являются главными фаворитами, хотя проблем у них хватает. Больше всего смущает линия обороны, где нет Магуайра, а левый защитник Шоу в непонятной форме. Перед Евро Англия разгромила Боснию и внезапно уступила Исландии. Это поражение должно вернуть на землю молодых звезд — на одном таланте далеко не уедешь.

Еще одна головная боль Саутгейта, как уместить всех атакующих игроков на поле — похожая проблема и у его сербского коллеги Стойковича. Он то выпускает Митровича и Влаховича вместе, то пробует играть с одним форвардом, тогда появляется место для Тадича. Впрочем, дело не столько в конкретных футболистах, сколько в системе: хороших игроков у сербов всегда хватало, а вот слепить из них команду получалось редко. Сербии не хватает баланса между обороной и атакой, а тут еще самый сложный соперник в группе. Англия заберет мяч под контроль, усыпит соперника и доведет игру до победы.

Прогноз: победа Бельгии и тотал меньше 3,5 за 2.27.

Бельгия - Словакия Сделать ставку

Впервые за последние лет 10 от Бельгии не ждут ничего особенного на крупном турнире. Из больших звезд остались только Де Брюйне и Лукаку, новому поколению еще только предстоит показать, насколько оно хорошо. На Евро-2024 у бельгийцев не самая сложная группа, главное испытание ждет их в плей-офф. «Красных дьяволов» тоже не обошла эпидемия травм, выбыли Вертонген, Витцель и Теате — сейчас у Тедеско всего 4 здоровых защитника. Но мощное нападение с дриблером Доку и вездесущим Троссардом перекроет эти проблемы. Главный козырь обновленной сборной Бельгии — быстрые атаки, тут она создает большинство моментов.

У Словакии ожидания от этого Евро гораздо скромнее, выход из группы уже станет успехом. Почти вся основа сборной играет за рубежом — от Дубравки из «Ньюкасла» до Лоботки из «Наполи» — так что квалифицированных футболистов тут хватает. Сильная сторона словаков — игра в обороне, которой руководит Шкриньяр. Что касается атаки, то главный тренер Кальцона обычно развивает ее на флангах, особенно слева, где есть связка Ганцко — Гараслин. И все же разница в классе скажется в этой встрече, главными для словаков станут встречи с Украиной и Румынией.

Прогноз: обе забьют за 1.83.

Австрия - Франция Сделать ставку

Франция приехала в Германию в роли одного из главных фаворитов Евро. По глубине состава и опыту тренера Дешама «трехцветным» нет равных на этом турнире. И все же пока не все идеально складывается для французов. Мбаппе получил небольшую травму перед чемпионатом, есть проблемы со здоровьем у Тчуамени и Рабьо. Тюрам не убедил в роли центрфорварда, поэтому в старте может выйти ветеран Жиру. Интересно и то, кого Дешам выпустит в центре обороны. До этого тренер доверял паре Упамекано — Конате, но игнорировать прогресс Салиба из «Арсенала» было бы странно.

Австрия взбодрилась под руководством Рангника. Эта сборная любит играть быстро, высоко прессинговать соперника. Естественно, австрийцы хорошо готовы физически. Они тоже не в оптимальном составе: не хватает основного вратаря Шлагера и защитника Алабы. Тем важнее роль Забитцера в центре поля, он будет разгонять атаки, а завершать их будет Грегорич (и иногда Арнаутович). Энергичная Австрия не даст Франции играть в привычный скучный футбол, игра пойдет на встречных курсах, а значит, ждем голов от обеих команд.

Прогноз: обе забьют за 2.17.

Турция - Грузия Сделать ставку

Турция перед Евро прошла проверку в товарищеском матче с Италией (0:0) и Польшей (1:2). Причем с поляками преимущество было у команды Монтеллы — и по ударам (22:11), и по моментам. В сборной Турции стали больше доверять молодым игрокам: Гюлеру — 19 лет, Йылдызу — 18. Монтелле не нужен обычный центрфорвард, для него важнее, чтобы игроки атаки были скоростными. А такой мастер, как Чалханоглу будет снабжать их фирменными передачами. Еще один способ создавать опасные моменты — прессинг у чужой штрафной.

Игроки сборной Грузии стали героями у себя на родине еще в марте, когда впервые в истории вышли на чемпионат Европы. В группе с Португалией, Чехией и Турцией 75-й номер в рейтинге ФИФА закономерно считается аутсайдером, но это не значит, что грузины не удивят более статусных соперников. Про Хвичу теперь знает вся Европа, а Мамардашвили уже считается одним из лучших вратарей мира. Есть тут и другие таланты, играющие за рубежом. В обеих командах группа атаки сильнее обороны, так что ждем, что к концу матча на табло не останется нулей.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.24.

Португалия - Чехия Сделать ставку

Португалия идеально прошла отбор на Евро, выиграв все 10 матчей с общей разницей 36−2. В июне команда Мартинеса успела провести сразу три игры. Поражение от Хорватии 1:2 удивило, там у португальцев мало что получалось, впрочем, на то они и товарищеские матчи. 39-летний Роналду приехал бить новые рекорды и в идеале — забрать еще один трофей. При этом Криштиану, кажется, готов провести какое-то время на скамейке запасных. Соперники в группе позволяют Мартинесу определиться с оптимальным составом к плей-офф и заодно покуражиться в атаке.

Чехия попала на Евро как организованная и дисциплинированная команда, больших звезд тут нет. Самые известные игроки — Шик из «Байера», Соучек и Цоуфал из «Вест Хэма». Чехи хороши в верховой борьбе, в атаке основная ставка делается на подачи с флангов и стандарты. В сочетании с внимательной игрой в обороне такая тактика позволила сборной Чехии дойти до ¼ финала на Евро-2020. В Германии команда Гашека будет довольна уже выходом из группы, и ей это вполне по силам. Особенно, если Шик снова поймает кураж. Шансов устоять против мощной Португалии немного, но не проиграть всухую чехи вполне могут.

Андрей Санталов

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