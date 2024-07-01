Франция выбьет Бельгию с Евро, Португалия справится со Словенией

Источник: Carl Recine/Getty Images

Прогноз: победа Франции в основное время за 1.95.

Франция - Бельгия Сделать ставку

Франция удивляет на Евро-2024. Команда Дешама создает больше всех моментов на этом Евро, а при этом не забила с игры ни разу. Также французы раньше славились тем, что против них было сложно играть и тем, что они редко упускали победу. А тут «трехцветные» позволили Польше отыграться и подвинулись с первого места в группе. И попали в более сложную часть сетки в плей-офф. Дешам теперь хочет поменять тактику: впереди будет дуэт форвардов Мбаппе и Тюрама, Гризманн выйдет в роли плеймейкера.

В Бельгию совсем не верят в плей-офф, среди претендентов на титул она лишь 10-я. Экспертов и букмекеров можно понять. «Красные дьяволы» заняли второе место в не самой сложной группе. А болельщики даже освистали свою команду за слишком осторожную игру в концовке встречи с Украиной. Отдельная интрига — забьет ли Лукаку? У форварда есть моменты в каждом матче, но пока ему отчаянно не везет. Просто французам не будет, но проходить дальше они должны. Коэффициент на победу «трехцветных» в основное время выглядит заманчиво.

Прогноз: победа Португалии и тотал меньше 3,5 за 1.99.

Португалия - Словения Сделать ставку

Португалия сенсационно проиграла Грузии в 3-м туре, хотя для команды Мартинеса этот матч мало что значил. Главный тренер дал отдохнуть многим игрокам основы — многим, но не Роналду. Криштиану очень хотел забить, однако пока на этом Евро он без голов. Других звезд Португалии критикуют меньше, хотя вопросы есть и к Бруну, и к Бернарду. Леау вообще отличился, заработав две желтые карточки за симуляцию. Мартинес уверяет, что в команде все спокойно, и она готова к плей-офф. Но по другим фаворитам Евро видно, как тяжело им даются матчи даже против не самых сильных команд.

Словения как раз из таких непростых соперников. Она ни разу не проиграла на Евро, да и вообще редко проигрывает в последние годы. У тренера Кека организованная команда, и ее оборону с Бийолом и Дркушичем сложно взломать. Словенцы привыкли играть вторым номером и всегда готовы уколоть в контратаке. В нападении сборная рассчитывает на форварда «Лейпцига» Шешко, пока что он «молчит» на этом турнире. Португалия в плей-офф перейдет на прагматичный футбол, без большого количества голов, поэтому остановимся на комбинированной ставке.

Андрей Санталов

erid: 2VtzqxTVJXa