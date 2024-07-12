«Зенит» снова оставит «Краснодар» без трофея: анонс Суперкубка России

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Еще недавно «Зенит» и «Краснодар» до последнего тура боролись за чемпионство, а теперь открывают новый сезон. Для команды Семака прошлый футбольный год стал особым: питерцы впервые взяли и Суперкубок, и золото РПЛ, и Кубок России. Теперь «Зенит» стал еще мощнее. Чемпион России укрепился вратарем «Балтики» Латышонком, защитниками Волковым и Горшковым и мастером голевых передач Глушенковым. Серьезных потерь пока нет, но ходят слухи о продаже Клаудиньо, Сергеева и Кассьерры. Возможно, главная трансферная бомба еще впереди — если «Спартак» все-таки отпустит Соболева в город на Неве. Или если «Зенит» договорится с «Торино» по Иличу.

«Краснодар» еще только мечтает о первом трофее. У команды Галицкого свой путь. Владельцу команды не нравился прагматичный футбол Ивича, поэтому он вернул тренера Мусаева. Краснодарцы хотят взять титул, играя в «смелый футбол». «Быки» тоже прилично обновили состав. «Краснодар» продал Сафонова за 20 млн евро, за меньшие суммы ушли Кади и Алонсо (и все тот же Волков). Взамен краснодарцы взяли вратаря Дюпина, талантливого Козлова и опытных Смолова и Газинского. Среди временных потерь — Кордоба, Кастаньо и Оласа. Все три легионера участвуют в Кубке Америки.

Летнее межсезонье в России очень короткое, так что оба клуба сыграли мало товарищеских матчей. «Зенит» на домашнем Winline Летнем кубке разгромил «Сочи» 5:2, переиграл аргентинский «Тальерес» 1:0 и неожиданно уступил «Црвене Звезде» 1:2. Неожиданно, потому что еще в первом тайме команда Семака создала много моментов, но забила всего один гол. А чемпион Сербии воспользовался ошибками питерцев после перерыва. У «Краснодара» три победы из трех в предсезонных матчах: 1:0 с «Кубанью», 2:0 с «Динамо» Махачкала и 3:2 с «Ростовом». Смолов уже вовсю забивает за старый новый клуб, а вот вратарь Агкацев дважды грубо ошибся с «Ростовом».

На что ставить

Для «Зенита» это уже 6-й Суперкубок подряд, в последние 4 года трофей неизменно оставался в Санкт-Петербурге. Матчи обычно получались голевыми, от трех мячей и больше, только в 2023-м «Зенит» и ЦСКА оставили нули на табло в основное время. Семак не раз говорил, что его команда постепенно втягивается в сезон, так что к Суперкубку сине-бело-голубые подходят не на пике формы. Но новички уже влились в состав, Глушенков хорошо смотрится в атаке, Кассьерра снова забивает, плюс у всей команды хватает сил на прессинг. У «Краснодара» не такой глубокий состав, есть вопрос по вратарям, так что шансов у «быков» немного. На сайте и в приложении БК Winline на победу «Зенита» и тотал больше 1,5 можно поставить за коэффициент 2.10.

Андрей Санталов

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