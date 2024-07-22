Голов будет мало: прогноз на матч «Пари НН» — «Рубин»

В «Пари НН» мало кто верил весной 2024-го, нижегородцы проигрывали матч за матчем, и смена главного тренера выглядела жестом отчаяния. Но Иличу удалось оставить команду в РПЛ, «Нижний Новгород» был сильнее тульского «Арсенала» в стыках. В новом сезоне волжан все так же ждет борьба за выживание. «Пари НН» подписал вратаря Медведева из «Ростова», защитника Магкеева из «Локо» и трех легионеров: Тичича, Глейзера и Ожеговича. Впрочем, иностранцев в Нижнем Новгороде и раньше было много. Среди ушедших — вратарь Нигматуллин, защитник Стоцкий и полузащитник Кучаев.

«Рубин» уверенно закрепился в РПЛ после возвращения из первой лиги, казанцы финишировали в мае на 8-м месте. Клуб продлил контракт с Рахимовым, теперь «Рубин» хочет попасть в топ-5. Основной голкипер Дюпин ушел на повышение в «Краснодар», на его место казанцы как раз и взяли Нигматуллина из «Пари НН». Также клуб покинули пять легионеров, включая Ранджеловича и Рыбуса. На вход был пока только один трансфер, Казань подписала Юкича из «Сочи». Главное, что «Рубин» сохранил лидеров: Вуячича, Ваду и Даку.

Сложно понять, в какой форме сейчас команды, видимо, поэтому их шансы на победу сегодня оцениваются букмекерами как почти равные. «Рубину» будет не хватать основного опорника Иву, выбывшего из-за травмы, но в целом, состав у казанцев посильнее. Поэтому можно рассмотреть такое комбо: «Рубин» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,84 в «Бетсити». В голы в этом матче не особо верится, обе команды забивали примерно по одному мячу за игру в прошлом сезоне. БК Leon на «обе забьют — нет» предлагает коэффициент 1,89.