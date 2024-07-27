UFC 304: Эдвардс — Мухаммад 2

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456256364&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпион и претендент подошли к этому противостоянию с абсолютно равной статистикой последних поединков. У бойцов по четыре победы решением судей и по одной досрочной нокаутом. При этом в глазах аудитории Эдвардс является ударником с молниеносными навыками в стойке, а Мухаммад расчетливым тактиком без ярко выраженных преимуществ над оппозицией. Однако среди журналистов MMAjunkie мнения по поводу исхода схватки разделились, шесть выбрали Леона и пять Белала в качестве победителей.

Леон Эдвардс — Белал Мухаммад 2 Сделать ставку

Англичанин прилично защищается от переводов, а в случае пропущенного тейкдауна умеет минимизировать урон и подняться обратно в стойку, поэтому даже сильный грэпплер в лице Мухаммада не представляет для него критической угрозы по части навыков в партере. Каким образом планирует выигрывать бой Белал? Вероятно, прессинг и постоянный джеб. При переходе претендента в затяжную атаку, чемпион наверняка сумеет найти брешь в обороне и завершить бой зрелищным нокаутом.

Прогноз редакции: победа Эдвардса

Победитель этого противостояния уйдет из октагона с поясом временного чемпиона в тяжелом весе. Колумнист портала Sherdog Том Фили считает, что Аспиналл нокаутирует Блэйдса, так как не уступает по ударной мощи Фрэнсису Нганну, Деррику Льюису и Сергею Павловичу, которым удалось это сделать. Том всего лишь один раз в карьере UFC видел начало второго раунда, так как все его соперники, кроме Андрея Арловского были повержены в первой пятиминутке. Поэтому, сценарий где Кертис выигрывает подразумевает долгий поединок с большим количеством борьбы и переводов у сетки. Британец владеет черным поясом по бразильскому джиу-джитсу и дважды выигрывал сабмишном в UFC.

Том Аспиналл — Кертис Блэйдс Сделать ставку

Американец работает в манере Кейна Веласкеза и когда-то просил называть его «Черным Хабибом» тяжелого дивизиона. Блэйдс наносит достаточное количество урона во время добивания в партере, чтобы финишировать оппонетов, хоть и не обладает нокаутирующей мощью в стойке.

Прогноз редакции: победа Аспиналла

Уроженец Ливерпуля Пэдди Пимблетт имеет равное количество ненавистников и поклонников среди тех, кто следит за смешанными боевыми искусствами. Англичанин одержал пять побед под эгидой главного мирового MMA-промоушена, но у болельщиков по-прежнему остаются вопросы, в том числе, готов ли британец конкурировать с ведущим бойцами дивизиона. Кинг Грин, который официально поменял имя в преддверии этого поединка, указывает на то, что он сам завоевал авторитет и место, которое Пимблетту в UFC обеспечивают за счет правильного матчмейкинга и продвижения от организации. Пэдди одержал досрочные победы в трех поединках, но его соперниками выступали явно не представители элиты легковесов.

Бобби Грин — Пэдди Пимблетт Сделать ставку

Затем было спорное решение в бою с Джаредом Гордоном и избиение Тони Фергюсона, которого Пимблетт практически прикончил в первом раунде. Грин выиграл трижды в четырех последних схватках, однако сам потерпел сокрушительное поражение от Джалина Тернера в этом году. В 37 лет за спиной американца 49 боев и 1845 ударов точных попаданий по соперникам в октагоне, это самое высокое количество среди всех легковесов UFC. Может ли «Король» потушить свету молодому скаузеру? Даже несмотря на уходящую скорость и рефлексы, притупившиеся с возрастом, Король способен наказать дерзкого болельщика «Ливерпуля» и нанести ему первое поражение под баннером UFC.

Прогноз редакции: победа Грина

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