Легкая победа для фаворита: прогноз на матч «Челси» — «Серветт»

Новый сезон — новый «Челси». Лондонцы потратили этим летом больше 200 млн фунтов, к составу присоединились 10 новых игроков. На балансе у клуба сейчас больше 40 футболистов. Главный тренер Мареска уверяет, что проблем нет, он работает только с 20 из них, но со стороны все это выглядит очень странно. Первый матч «Челси» проиграл «Манчестер Сити» (0:2). При этом по игре команда Марески выглядела неплохо и имела шансы сравнять счет при 0:1. Теперь «Челси» нужно выйти в основной турнир Лиги конференций. Игроков у лондонцев на матчи по четвергам точно хватает.