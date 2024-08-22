Легкая победа для фаворита: прогноз на матч «Челси» — «Серветт»

Новый сезон — новый «Челси». Лондонцы потратили этим летом больше 200 млн фунтов, к составу присоединились 10 новых игроков. На балансе у клуба сейчас больше 40 футболистов. Главный тренер Мареска уверяет, что проблем нет, он работает только с 20 из них, но со стороны все это выглядит очень странно. Первый матч «Челси» проиграл «Манчестер Сити» (0:2). При этом по игре команда Марески выглядела неплохо и имела шансы сравнять счет при 0:1. Теперь «Челси» нужно выйти в основной турнир Лиги конференций. Игроков у лондонцев на матчи по четвергам точно хватает.
«Серветт» как победитель Кубка Швейцарии сначала попал в квалификацию Лиги Европы, где уступил «Браге». С жеребьевкой в Лиге конференций клубу из Женевы не повезло, коэффициент на проход в групповую стадию равен 9,40. В «Серветте» противостояние с «Челси» сравнивают с подъемом на Эверест без кислорода. В прошлом сезоне швейцарцы дошли до ⅛ финала Лиги конференций, а в чемпионате заняли третье место. На трансферы клуб потратил 0 (!) евро: контракты были подписаны только со свободными агентами. У «Серветта» тоже новый тренер, этим летом команду возглавил Хэберли, ранее работавший со сборной Эстонии.
При всех своих проблемах «Челси» должен справляться с соперниками такого уровня и создавать задел уже в первом матче. Тем более на своем поле. «Серветт» окопается у штрафной, так что ждем много ударов и угловых от лондонцев. «Фонбет» предлагает коэффициент 2,37 на то, что «Челси» победит и подаст больше 7,5 угловых. А на то, что забьет только «Челси», можно поставить в «Лиге Ставок» за 1,85.
Андрей Санталов