Победы «Байера» и «Арсенала», голы в матче «Зенита» и «Спартака», «Ростов» притормозит «Локомотив»

«Байер» начал сезон с победы в Суперкубке Германии, у команды Хаби Алонсо уже три трофея в 2024 году. Леверкузен сохранил чемпионский фарт, ведь против «Штутгарта» ему пришлось больше тайма играть в меньшинстве. Соперник трижды попал в каркас ворот «Байера», вел 2:1, но «аспириновые» снова спаслись в конце матча, а потом были точнее в серии пенальти. В новом сезоне бундеслиги «Байер» не является главным фаворитом, но некоторые эксперты все же ставят его на первое место. Хаби Алонсо сохранил всех лидеров, команда уже сыграна и по-прежнему спасается от поражений в самой концовке. В прошлом сезоне «Байер» забил 34 (!) гола после 81-й минуты.