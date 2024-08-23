Победы «Байера» и «Арсенала», голы в матче «Зенита» и «Спартака», «Ростов» притормозит «Локомотив»

Прогноз: победа «Байера» и тотал больше 2,5 за 2.13.
«Байер» начал сезон с победы в Суперкубке Германии, у команды Хаби Алонсо уже три трофея в 2024 году. Леверкузен сохранил чемпионский фарт, ведь против «Штутгарта» ему пришлось больше тайма играть в меньшинстве. Соперник трижды попал в каркас ворот «Байера», вел 2:1, но «аспириновые» снова спаслись в конце матча, а потом были точнее в серии пенальти. В новом сезоне бундеслиги «Байер» не является главным фаворитом, но некоторые эксперты все же ставят его на первое место. Хаби Алонсо сохранил всех лидеров, команда уже сыграна и по-прежнему спасается от поражений в самой концовке. В прошлом сезоне «Байер» забил 34 (!) гола после 81-й минуты.
«Боруссия» Менхенгладбах финишировала в мае 14-й и теперь намерена попасть в топ-9. Интересно, что в межсезонье Гладбах укрепил атаку, хотя она и так была в порядке (56 голов в 34 матчах), а не защиту. А 67 пропущенных мячей намекают, что с обороной главному тренеру Сеоане надо что-то делать. При этом «Боруссия» стала единственной командой, которая не дала забить «Байеру» в прошлом сезоне — 27 января они сыграли 0:0. В этот раз голы должны быть. Чемпион неидеален в обороне, но за счет классного нападения должен взять три очка.
Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.92.
После яркого старта «Зенит» притормозил там, где не ждали. Команде Семака не удался матч против «Химок»: она потеряла из-за травмы Глушенкова и чуть было не проиграла. Еще раньше из-за повреждения выбыл Вендел, так «Зенит» остался без двух важнейших игроков группы атаки. Неудивительно, что питерцы создали мало моментов с «Химками», получится ли прибавить в остроте со «Спартаком»? При этом у «Зенита» по-прежнему большой запас прочности, в 7 матчах в РПЛ и Кубке он пропустил только один гол.
«Спартак» преобразился при Станковиче, красно-белые стабильно забивают по три гола в каждом матче. Исключением стала только игра с «Ахматом» (0:0). Соболева давно нет в составе, но на игре это не сказывается. С появлением Барко ожил Угальде, у форварда уже 4 мяча. «Спартак» в воскресенье разнес «Факел» (3:0), а мог забить и в два раза больше. Красно-белые на подъеме и наверняка сделают ставку на атаку в Санкт-Петербурге. Даже если «Зенит» захочет сыграть поспокойнее, первый же гол вскроет игру. Так что ждем зрелищного и результативного матча.
Прогноз: победа «Арсенала» и тотал меньше 4,5 за 2.24.
Если кто и может остановить «Манчестер Сити» на пути к очередному чемпионству, то это «Арсенал». Команда Артеты была близка к этому в прошлом сезоне, не хватило самой малости. «Канониры» были лучшими в АПЛ по игре в защите, летом они укрепили эту линию, взяв талантливого Калафьори. Споры о том, нужен ли «Арсеналу» забивной центрфорвард, не утихают второй год. Ответ дали Хавертц и Сака, забившие в первом туре «Вулверхэмптону» (2:0). Лидеры «канониров» в хорошей форме, команда может рассчитывать на хороший старт в чемпионате.
«Астон Вилла» тоже стартовала с победы — 2:1 с «Эвертоном». Матч был примерно равный, бирмингемцам повезло чуть больше. Команда Эмери усилилась перед Лигой чемпионов, подписав 6 игроков. Онана за 50 млн фунтов стал рекордной покупкой в истории клуба, интересно, что он забил в первом же матче. Потери тоже есть: Диаби уехал в Саудовскую Аравию, а Дуглас Луис — в «Ювентус». В прошлом сезоне «Астон Вилла» дважды победила «Арсенал», возможно, этих очков и не хватило «канонирам» для чемпионства. Теперь Артете пора брать реванш.
Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.99.
Первый матч в сезоне для «Барселоны» сложился легче, чем предполагалось. Все-таки у каталонцев новый тренер, большие потери в полузащите, там пришлось выпускать новую молодежь. А по факту «Барса» быстро превратила 0:1 с «Валенсией» в 2:1 благодаря дублю Левандовского и потом спокойно довела игру до победы. И все же проблемы каталонцев никуда не делись. Они отправили Гюндогана в «Ман Сити», но по-прежнему не могут заявить новичка Ольмо. А играть с тремя 17-летними футболистами постоянно — это все-таки перебор.
«Атлетик» тяжело входит в сезон, не все лидеры готовы играть с 1-го тура. В матче с «Хетафе» баски повели в счете, но затем стали слишком много позволять сопернику в своей штрафной. И им повезло, что все закончилось вничью 1:1. У «Атлетика» проблемы с центром обороны, в 1-м туре повреждение получил Паредес. Клуб давно ищет игрока на эту позицию, но пока никого не купил. В итоге у нас две команды с проблемами в защите и в неоптимальных составах. В таком матче логично ждать голов.
Прогноз: тотал меньше 3 за 1.78.
У этого матча свой подтекст: еще недавно «Краснодар» не позволил «Динамо» стать чемпионом. У бело-голубых наверняка есть реваншистские настроения, при этом команда Лички сейчас не в лучшем состоянии. Из-за травмы выбыл Нгамале, Тюкавин не так эффективен, как в прошлом сезоне, от Карраскаля пользы пока немного. Победа над «Крыльями Советов» далась динамовцам нелегко, моментов было мало, но один из них реализовал Бителло. Зато за вратарскую позицию Личка теперь может не беспокоиться, Лунев играет очень надежно.
Команда Мусаева тоже не вышла пик формы. «Краснодар» выиграл три последних матча, но все победы были добыты с трудом, на последних минутах. Так, в прошлом туре «быки» уступали «Пари НН» 0:1, и только выход на замену Мозеса перевернул ход встречи. Сперцян выглядит хуже, чем в прошлом сезоне, Кордоба только вернулся после травмы. Так что Мусаеву пока не до яркого и атакующего футбола. «Динамо» считается небольшим фаворитом в этом матче, гораздо меньше сомнений у букмекеров по тоталу — большинство ждет тут голевую феерию. Мы же считаем, что голов будет немного, учитывая проблемы обеих команд в атаке.
Прогноз: «Ростов» не проиграет и тотал меньше 4,5 за 2.08.
«Локомотив» продолжает удивлять, «железнодорожники» одержали уже 5 побед подряд. Неделю назад они выдержали натиск ЦСКА, а после тройной замены Галактионова завладели преимуществом и воспользовались моментом на 90-й минуте. «Локо» подтвердил статус лучшей российской команды по игре в концовках матчей. И все же 4 удара за матч намекают, что есть проблемы в созидании. Пиняев уже не так ярок, но его есть кем заменить. А вот если начнется спад у Батракова, это может стать проблемой.
У «Ростова» был свой триллер с «Оренбургом». Команда Карпина дважды пропустила в первом тайме, не забила пенальти, пришлось идти ва-банк. В пару к Голенкову вышел второй мощный форвард Комличенко, он быстро сравнял счет. А в добавленное время уже Роналдо исправился за промах с «точки». В РПЛ «Ростов» проиграл только «Зениту», больших проблем у команды Карпина не видно. Ростовчанам по силам прервать победную серию «Локомотива», хоть в это и мало кто верит, если судить по коэффициентам.
Андрей Санталов
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