«Зенит», «Спартак» и другие фавориты возьмут свое: на что ставить в Кубке России

У «Ахмата» свои сложности в этом сезоне. Грозненская команда — единственная в РПЛ без побед. «Ахмат» был близок к успеху в матче с «Химками», когда отыгрался с 0:2, но пропустил в самом конце. А тут еще и Богосавац и Бериша получили тяжелые травмы. У команды Адиева нет полноценной обоймы игроков, да и ситуацию в чемпионате надо выправлять. Так что тренер может пожертвовать ближайшей кубковой игрой. В атаке грозненцы создают мало, у ЦСКА тоже нет стабильной результативности. Гости — фавориты в этой встрече, но ставка на тотал меньше выглядит более надежной.