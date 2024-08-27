«Зенит», «Спартак» и другие фавориты возьмут свое: на что ставить в Кубке России

Прогноз: победа «Зенита» и тотал меньше 3,5 за 2.35.
«Зенит» устоял против «Спартака», ничью 0:0 можно считать хорошим результатом для команды Семака. Тем более последние полчаса пришлось играть в меньшинстве. «Зенит» потерял лидерство в РПЛ, но такую опытную команду это вряд ли беспокоит. В Кубке России у питерцев все хорошо, они набрали 6 очков после двух матчей. В этом турнире Семак в основном задействует резервистов. Уровень мастерства тут тоже высокий, поэтому «Зенит» может побеждать, даже не имея большого превосходства над соперником по моментам. Так, например, было во 2-м туре Кубка против «Рубина» (1:0).
У «Акрона» тяжелый календарь: новичок РПЛ 6 матчей в сезоне из 8 провел в гостях. Кроме того, у тольяттинцев рискованный стиль, они любят играть первым номером, не подстраиваясь под соперника. Так что 4 поражения в последних 6 матчах не должны удивлять. Как и разгром 0:4 от ЦСКА в эту субботу. Футболисты «Акрона» слишком часто ошибались у своей штрафной и поплатились за это. Тольяттинцы хотят усилиться до закрытия трансферного окна, пока же команде Тедеева будет тяжело в ближайших играх. Выбираем победу «Зенита» и тотал меньше 3,5 — такой прогноз уже дважды сработал в этом Кубке России.
Прогноз: тотал меньше 2,5 за 1.82.
ЦСКА при Николиче пока оставляет смешанные впечатления. Где-то армейцы слишком опасаются соперников и выходят с настроем на ничью, а где-то выбирают атакующий футбол, но им не везет с реализацией. 4:0 с «Акроном» не должны вводить в заблуждение, слишком слаб был соперник. В Кубке тоже есть проблемы: после поражения от «Краснодара» красно-синие победили «Пари НН» на своем поле только в серии пенальти. По именам даже кубковый состав ЦСКА выглядит очень прилично, но чего-то не хватает.
У «Ахмата» свои сложности в этом сезоне. Грозненская команда — единственная в РПЛ без побед. «Ахмат» был близок к успеху в матче с «Химками», когда отыгрался с 0:2, но пропустил в самом конце. А тут еще и Богосавац и Бериша получили тяжелые травмы. У команды Адиева нет полноценной обоймы игроков, да и ситуацию в чемпионате надо выправлять. Так что тренер может пожертвовать ближайшей кубковой игрой. В атаке грозненцы создают мало, у ЦСКА тоже нет стабильной результативности. Гости — фавориты в этой встрече, но ставка на тотал меньше выглядит более надежной.
Прогноз: победа «Спартака» с форой −1,5 за 2.14.
«Спартак» хорош, «Спартак» прибавляет, на кураже красно-белые способны на многое. Взять три очка с «Зенитом» не получилось, но уже сам факт, что «Спартак» играл с позиции силы, добавит футболистам уверенности. В Кубке у москвичей вообще все отлично: 3:0 с «Динамо» и 3:0 с «Крыльями Советов». По глубине состава мало кто может поспорить со «Спартаком», так что он может замахнуться на 6 побед из 6 в группе. Пруцев, Зиньковский и молодой Зорин делают разницу на поле, их сложно остановить.
Еще перед сезоном было понятно, что махачкалинскому «Динамо» будет тяжело в РПЛ, так и получилось. В 5 последних матчах — 4 поражения. Хотя не всегда они по игре, иногда дагестанской команде не везет с судейством. В ворота динамовцев в 8 матчах поставили 5 пенальти. Клуб даже написал открытое письмо в адрес судей, возможно, что-то изменится после этого. Пока же Биджиеву надо встроить новичков Агаларова и Джавада в игру команды. До этого атака зависела только от Касинтуры. В Москве против набравшего ход «Спартака» махачкалинцам будет сложно устоять.
Прогноз: победа «Динамо» и тотал больше 2,5 за 2.16.
«Динамо» принимало «Крылья Советов» 10 дней назад в чемпионате и победило со скромным счетом 1:0. Самарцы строже сыграли в защите, и у бело-голубых было не так много моментов, как обычно. А вот с «Краснодаром» динамовцы создали минимум на 2−3 гола, но Карраскалю, Бителло и Тюкавину не везло в завершении. В Кубке у команды Лички 3 очка в двух турах, она должна выходить в верхнюю часть сетки плей-офф. Тут есть место в составе и для интересных молодых игроков, и для легионеров, которые не попадают в основу в матчах РПЛ.
«Крылья Советов» выиграли важный матч у «Пари НН» в воскресенье. Самарцы играли с преимуществом все 90 минут, их не смутил даже пропущенный гол. Снова сказались проблемы в атаке, «Крыльям» по-прежнему не хватает забивного форварда. Но в этот раз выручили легионеры Гальдамес и Орозко. В Кубке им, скорее всего, дадут отдохнуть, а глубина состава не позволяет самарцам рассчитывать на что-то серьезное в этом турнире. Ждем тут победу фаворита — либо через обмен голами, либо в виде разгрома. «Динамо» редко останавливается на одном голе: если позволяет соперник, бело-голубые стремятся забить еще.
Прогноз: победа «Локомотива» и тотал больше 2,5 за 2.20.
«Локомотив» — новый лидер РПЛ, и это пока что главная сенсация чемпионата. Перед сезоном мало кто верил, что «железнодорожники» попадут в тройку после ухода многих опытных игроков. Теперь же у «Локомотива» 6 побед подряд и хорошие шансы продлить эту серию. Для топ-клуба «железнодорожники» много пропускают, однако с такой эффективной атакой это нестрашно. В кубковом турнире шанс себя проявить есть у Ракова, Сулейманова, Салтыкова и попавшего в кризис Пиняева. Первые двое уже им отлично воспользовались с «Оренбургом» (3:2).
«Химки» тоже удивляют со знаком плюс. У красно-черных всего 2 поражения в 6 турах, недавно они остановили «Зенит». Для клуба, только вышедшего из первой лиги, у «Химок» достаточно качественный состав, тут много опытных игроков. В Кубке команде Артиги ожидаемо приходится посложнее, хотя и здесь есть победа над «Оренбургом». Минимум на третье место в группе химчане могут рассчитывать. Правда, в этой встрече против вошедшего в режим хищника «Локомотива» им будет сложно зацепиться за очки. «Локо», возможно, опять пропустит, но забьет больше.
Андрей Санталов
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