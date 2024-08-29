Мбаппе пора забивать: прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Реал»

Многие ждали, что «Реал» будет доминировать в чемпионате Испании с первого тура, что Мбаппе будет постоянно забивать, но пока этого не происходит. Команда Анчелотти упустила контроль в матче с «Мальоркой» и чуть не проиграла (1:1), а с «Вальядолидом» (3:0) хорошим был только второй тайм. Мбаппе пока без голов в Ла Лиге, хорошо, что выручают Родриго, Вальверде и Браим Диас, еще и у 18-летнего Эндрика случился дебют мечты. Анчелотти ищет баланс между атакой и обороной: тройка форвардов не особо хочет бежать в оборону. С «Вальядолидом» этот баланс в итоге был найден. Хотя из-за травмы Беллингема задача для тренера стала сложнее.