Мбаппе пора забивать: прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Реал»

Многие ждали, что «Реал» будет доминировать в чемпионате Испании с первого тура, что Мбаппе будет постоянно забивать, но пока этого не происходит. Команда Анчелотти упустила контроль в матче с «Мальоркой» и чуть не проиграла (1:1), а с «Вальядолидом» (3:0) хорошим был только второй тайм. Мбаппе пока без голов в Ла Лиге, хорошо, что выручают Родриго, Вальверде и Браим Диас, еще и у 18-летнего Эндрика случился дебют мечты. Анчелотти ищет баланс между атакой и обороной: тройка форвардов не особо хочет бежать в оборону. С «Вальядолидом» этот баланс в итоге был найден. Хотя из-за травмы Беллингема задача для тренера стала сложнее.
«Лас-Пальмас» удивил в прошлом сезоне. С барселонским тренером Пимьентой островитяне выбрали стиль с владением мячом, по этому показателю они уступали только «Барсе» и «Реалу». «Лас-Пальмас» был хорош в обороне, мало пропускал, однако ему не хватало забивного нападающего. Теперь Пимьента ушел на повышение в «Севилью», его сменил еще один каталонец Каррьон. «Лас-Пальмас» взял вратаря Силлессена, Янузая и нескольких форвардов. В первых двух турах голов было много: 2:2 с «Севильей» и 1:2 с «Леганесом».
Главная интрига сегодня все та же: забьет ли Мбаппе? Анчелотти уверен, что Килиана надо по-прежнему выпускать на позиции центрфорварда, а не слева в атаке. На гол француза «Бетсити» предлагает коэффициент 1,85, Мбаппе пора уже отличиться. На гол Винисиуса коэффициент тоже выглядит привлекательно — 2,25. «Реал» еще не в лучшей форме, порой он играет слишком медленно, но все-таки это «Реал». Мадридцы знают, что в любой момент могут прибавить и решить исход игры. В прошлом сезоне они выиграли у «Лас-Пальмаса» 2:0 и 2:1. На победу «Реала» с форой −1,5 можно поставить в БК Pari за 1,87.
Андрей Санталов