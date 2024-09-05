Медведев против Синнера в досрочном финале: прогноз на матч US Open

В этом году в мужском турнире US Open как никогда много сенсаций, Джокович и Алькарас уже вылетели, Зверев не пробился в полуфинал. Вот и получается, что первая ракетка мира Синнер и 5-я ракетка Медведев сойдутся в четвертьфинале-блокбастере. Победителю, по сути, будет открыт путь к титулу. Даниил не сразу адаптировался к харду после грунтовой Олимпиады, проиграл в первых же матчах в Монреале и Цинциннати. Зато в Нью-Йорке у россиянина все в порядке. На пути к ¼ финала он отдал всего один сет.
Синнер в Париже не играл. Янник победил в Цинциннати перед US Open и пережил допинг-скандал. Итальянца, не получившего серьезного наказания, критиковали как многие игроки, так и эксперты. В первом матче в Нью-Йорке зрители недовольно гудели в адрес Синнера. Но итальянец без особых проблем выиграл 4 матча, так же отдав лишь сет. Помучиться пришлось только с американцем Полом, там Янник выиграл два первых сета на тай-брейке.
Медведев в этом году прервал серию поражений от Синнера, Даниил выиграл в ¼ финала «Уимблдона» в пяти сетах. Итальянец потом признался, что плохо чувствовал себя физически, поэтому не мог показать свой теннис. В США Янник в лучшей форме, но является ли она стопроцентной, сложно сказать. В любом случае, обоих теннисистов сложно обыграть, так что верим в упорный матч. В БК BetBoom на тотал геймов больше 39,5 можно поставить за 1,94. В плане исхода коэффициенты перекошены в сторону Синнера, на победу Медведева «Лига Ставок» дает 3,20.