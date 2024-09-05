Медведев против Синнера в досрочном финале: прогноз на матч US Open

В этом году в мужском турнире US Open как никогда много сенсаций, Джокович и Алькарас уже вылетели, Зверев не пробился в полуфинал. Вот и получается, что первая ракетка мира Синнер и 5-я ракетка Медведев сойдутся в четвертьфинале-блокбастере. Победителю, по сути, будет открыт путь к титулу. Даниил не сразу адаптировался к харду после грунтовой Олимпиады, проиграл в первых же матчах в Монреале и Цинциннати. Зато в Нью-Йорке у россиянина все в порядке. На пути к ¼ финала он отдал всего один сет.