Синнер и Соболенко слишком хороши, чтобы проиграть: анонс финалов US Open

Для 6-й ракетки мира Пегулы выход в финал Открытого чемпионата США — уже достижение. До этого на турнирах «Большого шлема» она дальше ¼ финала не добиралась, было 6 поражений подряд. В этот раз все звезды сошлись: в четвертьфинале Джессика выбила первую сеяную Швентек, а в полуфинале одержала волевую победу над Муховой — 1:6, 6:4, 6:2. При счете 0:2 во второй партии американка заиграла смело на своей подаче, спасла гейм и заставила соперницу все чаще и чаще ошибаться. В августе Пегула уже выиграла турнир в Торонто и была в финале в Цинциннати три недели назад. Как раз там и случилась ее единственная встреча с Соболенко в этом году, белоруска победила в двух сетах.