Синнер и Соболенко слишком хороши, чтобы проиграть: анонс финалов US Open

Прогноз: победа Синнера и тотал геймов меньше 38,5 за 2.24.
В мужских полуфиналах US Open обошлось без сюрпризов. Синнер дожал в трех сетах интересного левшу Дрэйпера — 7:5, 7:6, 6:2. А Фриц в американском полуфинале уступал 1:2 по сетам Тиафу, но-все-таки победил в пяти партиях. И для Синнера, и для Фрица это первый финал в Нью-Йорке. Янник до этого только один раз дошел здесь до ¼ финала. Победа над Дрэйпером, несмотря на 3:0 по сетам, далась ему тяжело. Во второй партии итальянец повредил левую кисть после неудачного падения — пришлось вызывать физиотерапевта. Помощь сработала, на ударах Янника это повреждение не сказалось.
У Фрица получился классический пятисетовик с Тиафу. Тэйлор горел 1:2 после трех партий, он допускал больше невынужденных ошибок при ударах слева. Не получалось и стабильно брать очки на первой подаче. А начиная с 4-го сета, все поменялось. И подача заработала, и ошибок стало меньше. Вероятно, сказалась и усталость Тиафу. Пока что это главный успех Фрица на турнирах «Большого шлема», раньше он не проходил на них дальше ¼ финала. На этом US Open Тэйлор выбил Рууда и Зверева, хватит ли у него сил на главную сенсацию? В это не очень верится по нескольким причинам.
Фриц потратил больше сил по дороге к финалу, ему будет сложнее восстановиться после 5 сетов с Тиафу. Более важный фактор — игра Синнера. Итальянец очень хорош на приеме, он справится и с такими мощными подачами, как у Фрица. Янник умеет агрессивно играть на тай-брейках и в ключевых розыгрышах. Наконец, итальянец уже побеждал на Australian Open, у Тэйлора такого опыта нет. Максимум, на что может рассчитывать Фриц в финале — выиграть одну партию.
Прогноз: победа Соболенко в двух сетах за 1.80.
2024 год начался для Соболенко с победы на Australian Open. Можно было помечтать о календарном «Большом шлеме», но на «Ролан Гаррос» помешали проблемы с желудком, а с «Уимблдона» пришлось сняться из-за травмы плеча. Белорусская теннисистка пропустила и Олимпиаду, за это время она подготовилась к турнирам за океаном. Арина победила в Цинциннати, а на US Open в 6 матчах отдала соперницам только один сет. Соболенко научилась лучше контролировать свои эмоции в решающие моменты поединков, и это приносит результаты. В полуфинале US Open против Наварро белоруска много ошибалась во втором сете, не подала на матч при 5:4, но все-таки закрыла соперницу на тай-брейке.
Для 6-й ракетки мира Пегулы выход в финал Открытого чемпионата США — уже достижение. До этого на турнирах «Большого шлема» она дальше ¼ финала не добиралась, было 6 поражений подряд. В этот раз все звезды сошлись: в четвертьфинале Джессика выбила первую сеяную Швентек, а в полуфинале одержала волевую победу над Муховой — 1:6, 6:4, 6:2. При счете 0:2 во второй партии американка заиграла смело на своей подаче, спасла гейм и заставила соперницу все чаще и чаще ошибаться. В августе Пегула уже выиграла турнир в Торонто и была в финале в Цинциннати три недели назад. Как раз там и случилась ее единственная встреча с Соболенко в этом году, белоруска победила в двух сетах.
По стилю Пегула хорошо подходит Арине. Джессика не возражает против обмена ударами с задней линии, только у Соболенко они мощнее. Подача у белорусской теннисистки тоже сильнее, в Цинциннати счет по эйсам был 10:5. На стороне Пегулы американские болельщики, она играет дома, зато у Арины это уже 4-й финал ТБШ, она знает, как справляться с этим давлением.
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