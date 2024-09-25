Ставка на фаворита: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Твенте»

«Манчестер Юнайтед» наверняка побережет кого-то из лидеров, стартовый состав сложно предугадать. Но и с резервистами англичане сильнее «Твенте». По крайней мере, на бумаге. Интересно, что тен Хаг сам раньше играл за этот голландский клуб и до сих пор болеет за него. В этой встрече ждут много голов, и в этом есть логика. «Ман Юнайтед» должно рано или поздно прорвать, гости тоже не планирует отсиживаться в обороне. На тотал больше 3,5 «Фонбет» предлагает коэффициент 2,10. В БК Leon на победу «Манчестер Юнайтед» с форой −1,5 можно поставить за 1,72. Впереди у англичан будут соперники посложнее, тут надо брать три очка.