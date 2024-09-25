Ставка на фаворита: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Твенте»

Сегодня стартует Лига Европы: как и в новой Лиге чемпионов, здесь на групповой стадии все команды проведут по 8 матчей. Среди главных фаворитов — «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Реал Сосьедад» и «Атлетик».
«Манчестер Юнайтед» пока не добился стабильности ни с точки зрения игры, ни с точки зрения основных сочетаний на поле. Тен Хаг пробует разные варианты и в центре поля, и в нападении, благо что выбор у него большой. Хейлунд вернулся после травмы, есть невезучий Зиркзее, нестабильные Рэшфорд и Антони и молодые Гарначо и Диалло. Видимо, отсюда и проблемы с реализацией: 5 голов в 5 турах АПЛ. Хотя моментов команда создает много. По игре в обороне вопросов почти нет, Онана провел три сухих матча и отбил недавно пенальти.
«Твенте», хоть и остался зимой 2024-го без форварда Угальде, все равно финишировал третьим в чемпионате Голландии. Помогла в первую очередь игра в обороне, «красные» пропустили всего 36 мячей в 34 турах. В этом сезоне вратарь Уннершталь тоже в порядке. «Твенте» не пробился в основной этап ЛЧ — помешал «РБ Зальцбург». Но попадание в Лигу Европы уже неплохой результат, голландцы давно не проходили отбор в еврокубках. Главный тренер Остинг рассказал, что хочет ловить «МЮ» на ошибках и быстро атаковать после перехватов мяча. Весь вопрос, получится это или нет.
«Манчестер Юнайтед» наверняка побережет кого-то из лидеров, стартовый состав сложно предугадать. Но и с резервистами англичане сильнее «Твенте». По крайней мере, на бумаге. Интересно, что тен Хаг сам раньше играл за этот голландский клуб и до сих пор болеет за него. В этой встрече ждут много голов, и в этом есть логика. «Ман Юнайтед» должно рано или поздно прорвать, гости тоже не планирует отсиживаться в обороне. На тотал больше 3,5 «Фонбет» предлагает коэффициент 2,10. В БК Leon на победу «Манчестер Юнайтед» с форой −1,5 можно поставить за 1,72. Впереди у англичан будут соперники посложнее, тут надо брать три очка.