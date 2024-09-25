Много фолов и мало голов: прогноз на матч «Барселона» — «Хетафе»

У «Барселоны» идеальный старт в чемпионате Испании: 6 матчей — 6 побед при разнице мячей 22−5. В отличной форме Левандовски и Рафинья, а Ямаль в свои 17 лет уже делает заявку на «Золотой мяч». Но сколько еще продлится эта сказка? «Барса» теряет одного игрока за другим, и с «Вильярреалом» травму получил основной вратарь тер Стеген. Руководство клуба ищет свободных голкиперов, пока же в воротах будет играть неопытный Иньяки Пенья. Несмотря на плотный календарь, Флик хочет выставить практически основной состав сегодня, включая Ямаля и Левандовского.
«Хетафе» пока идет без побед на 19-м месте, но в 6 турах команда Бордаласа проиграла всего два раза. «Темно-синие» недобрали очки, с «Реал Сосьедадом» они нанесли 16 ударов по воротам, а соперник только 1, но нули с табло так и не исчезли. В матчах «Хетафе» обычно много фолов, причем много нарушают как подопечные Бордаласа, так и их соперники. «Темно-синие» любят прессинговать, отсюда и такое количество нарушений, часто оно переваливает за 30.
«Барселона» — явный фаворит в этом матче, поэтому чистую победу имеет смысл брать только в какой-нибудь экспресс. Учитывая крепкую защиту «Хетафе», можно подумать над вариантом победа «Барселоны» и тотал меньше 3,5 за 2,13 в «Бетсити». У каталонцев уже аномальная результативность, где-то они должны притормозить. Интересно также выглядит такая ставка: победа «Барселоны» и тотал желтых карточек у соперника больше 2,5 за 1,94 в БК Pari. Фолов тут, как обычно, будет много, на тотал больше 27,5 можно поставить в «Мелбете» за 1,87.