Много фолов и мало голов: прогноз на матч «Барселона» — «Хетафе»

«Хетафе» пока идет без побед на 19-м месте, но в 6 турах команда Бордаласа проиграла всего два раза. «Темно-синие» недобрали очки, с «Реал Сосьедадом» они нанесли 16 ударов по воротам, а соперник только 1, но нули с табло так и не исчезли. В матчах «Хетафе» обычно много фолов, причем много нарушают как подопечные Бордаласа, так и их соперники. «Темно-синие» любят прессинговать, отсюда и такое количество нарушений, часто оно переваливает за 30.