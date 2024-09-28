Николич возьмет три очка: прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат»

ЦСКА ворвался в новостные ленты на этой неделе: армейцы подписали экс-полузащитника «Ромы» и «Ювентуса» Пьянича. Громкое имя, но что покажет 34-летний игрок, приехавший из чемпионата Саудовской Аравии? В любом случае в ближайшем матче новичок вряд ли выйдет на поле. У красно-синих и при Николиче та же болезнь, что и в прошлом сезоне. Они все так же ведут в счете, а потом пропускают (часто в конце матча) и теряют очки. Так было и в прошлом туре в Казани: комфортный первый тайм, счет 1:0, а в итоге только ничья. Сам тренер рассчитывает на прогресс после зимнего перерыва.
«Ахмат» остается единственной командой, которая еще ни разу не побеждала в чемпионате России. После смены тренера грозненцы были близки к этому, но упустили победу в матче с «Крыльями Советов» на 96-й минуте. По словам Ташуева, у команды пока еще лоскутный футбол, и ей не хватает концентрации. Ведь и с московским «Динамо» голы были пропущены в концовке встречи. Не хватает «Ахмату» и Богосаваца с Беришей, но оба игрока выбыли надолго. В целом, грозненцы не выглядят по игре как 15-я команда лиги, но набор очков им дается тяжело.
Месяц назад ЦСКА не совсем по игре победил «Ахмат» 2:0 в Грозном, но это был кубковый матч и до увольнения Адиева. В Москве владеть инициативой должны армейцы. Они уже отстают от 3-го места на 7 очков, отпускать дальше лидеров нельзя. БК BetBoom дает коэффициент 1,78 на то, что ЦСКА победит с форой −1. Более смелый вариант с форой −1,5 оценивается уже в 2,41. Стоит ли ждать минимум гол от «Ахмата»? При Ташуеве команда преобразилась, так что забить вполне может. Тем более что защита армейцев все-таки уязвима, особенно на стандартах. На вариант «обе забьют» БК Leon предлагает коэффициент 1,92.