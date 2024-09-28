Николич возьмет три очка: прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат»

ЦСКА ворвался в новостные ленты на этой неделе: армейцы подписали экс-полузащитника «Ромы» и «Ювентуса» Пьянича. Громкое имя, но что покажет 34-летний игрок, приехавший из чемпионата Саудовской Аравии? В любом случае в ближайшем матче новичок вряд ли выйдет на поле. У красно-синих и при Николиче та же болезнь, что и в прошлом сезоне. Они все так же ведут в счете, а потом пропускают (часто в конце матча) и теряют очки. Так было и в прошлом туре в Казани: комфортный первый тайм, счет 1:0, а в итоге только ничья. Сам тренер рассчитывает на прогресс после зимнего перерыва.