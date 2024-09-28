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Чемпион Англии против команды в кризисе: прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

Игра, в которой ждут голы. Но будут ли они?

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Вся Англия и не только она несколько дней обсуждала горячий матч «Манчестер Сити» с «Арсеналом». Команда Гвардиолы давила весь матч, второй тайм провела в большинстве, но спаслась от поражения только в самом конце. «Горожане» сохранили лидерство в АПЛ, но теперь их ждут трудные времена. Родри выбыл надолго, у Де Брейне тоже травма — полноценной замены им нет. При всем уважении к Ковачичу и Гюндогану. Теперь все еще больше зависит от Холанда. Норвежец забил во всех 5 турах, у него уже 10 голов, он показывает запредельную реализацию моментов.

«Ньюкасл» пережил непростую неделю. «Сороки» плохо выглядели с «Фулхэмом» и по делу проиграли 1:3. На команду обрушилась волна критики. Главный тренер Хау признал, что она была справедливой, и сказал, что некоторые звезды «Ньюкасла» не играют так, как должны. Речь, очевидно, шла о Гимараэсе, Жоэлинтоне и Гордоне. Нет прежней интенсивности, прессинга. До этого «Ньюкасл» плохо сыграл с «Тоттенхэмом», хоть и победил в той встрече 2:1. А тут еще и участие форварда Исака под вопросом. В хорошей форме Барнс, но этого будет маловато.

Сложный матч для прогноза, к тому же он еще и ранний для Англии. В таких встречах часто бывает мало голов, игрокам бывает сложно включиться на полную. «Манчестер Сити» плохо реагирует на контратаки, однако полузащита и атака «Ньюкасла» не впечатляют. На тотал меньше 3 «Фонбет» дает коэффициент 2,10. Победу «Ман Сити» или ничью (Х2) через тотал меньше 3,5 можно взять за 2,04 в «Бетсити». «Горожане» редко проигрывают «Ньюкаслу» и забивают им на протяжении 31 матча подряд в АПЛ.