Чемпион Англии против команды в кризисе: прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

Вся Англия и не только она несколько дней обсуждала горячий матч «Манчестер Сити» с «Арсеналом». Команда Гвардиолы давила весь матч, второй тайм провела в большинстве, но спаслась от поражения только в самом конце. «Горожане» сохранили лидерство в АПЛ, но теперь их ждут трудные времена. Родри выбыл надолго, у Де Брейне тоже травма — полноценной замены им нет. При всем уважении к Ковачичу и Гюндогану. Теперь все еще больше зависит от Холанда. Норвежец забил во всех 5 турах, у него уже 10 голов, он показывает запредельную реализацию моментов.