«Эдмонтон» — главный фаворит, «Флорида» готова защитить титул: анонс сезона в НХЛ

В эпоху жесткого потолка зарплат в НХЛ сложно назвать явного фаворита, и все же «Эдмонтон» выделяется на фоне других претендентов. Причин тому ровно две: Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Лучший игрок в мире и его супернапарник до сих пор без Кубка Стэнли, и это выглядит странно. «Эдмонтон» был очень близок к трофею, когда отыгрался в этом финале с 0−3 против «Флориды», но все же уступил в седьмом матче. Больших изменений в команде нет, главный тренер на месте, «Ойлерс» знают, как проходить далеко в плей-офф. Макдэвид и Драйзайтль набрали весной 73 очка на двоих — если они снова выдадут такой перформанс, Кубок Стэнли наконец окажется в Канаде.