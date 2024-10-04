«Эдмонтон» — главный фаворит, «Флорида» готова защитить титул: анонс сезона в НХЛ

В эпоху жесткого потолка зарплат в НХЛ сложно назвать явного фаворита, и все же «Эдмонтон» выделяется на фоне других претендентов. Причин тому ровно две: Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Лучший игрок в мире и его супернапарник до сих пор без Кубка Стэнли, и это выглядит странно. «Эдмонтон» был очень близок к трофею, когда отыгрался в этом финале с 0−3 против «Флориды», но все же уступил в седьмом матче. Больших изменений в команде нет, главный тренер на месте, «Ойлерс» знают, как проходить далеко в плей-офф. Макдэвид и Драйзайтль набрали весной 73 очка на двоих — если они снова выдадут такой перформанс, Кубок Стэнли наконец окажется в Канаде.
«Даллас» два года подряд доходил до финала конференции и уступал там в 6 матчах. «Старс» не хватает совсем чуть-чуть, чтобы преодолеть этот барьер. В команде по-прежнему играют звездные ветераны Бенн и Сегин, но на первые роли вышли молодые Робертсон, Джонстон и Хинтц. Есть небольшой перекос в сторону атаки — «мы забьем вам больше, чем пропустим», возможно, к плей-офф нужно будет чуть подкрутить настройки. И подумать, как все-таки остановить Макдэвида, потому что еще одна серия с «Эдмонтоном» выглядит очень вероятной.
Действующий обладатель Кубка Стэнли тоже в числе претендентов на титул, хотя в НХЛ мало кому удается выиграть два раза подряд. Но «Флорида» сохранила костяк команды, а ее стиль очень хорошо подходит для плей-офф. Без потерь этим летом не обошлось, клуб покинули Тарасенко и Экман-Ларссон. Однако Бобровский, Ткачак, Барков и Райнхарт на месте. «Флорида» — не самая звездная команда в лиге, но именно ровный состав и опора на все 4 звена помогают ей в Кубке Стэнли. Против такого катка мало кто может что-то сделать.
Удивительно видеть «Нью-Джерси» так высоко. В прошлом сезоне «дьяволы» набрали только 81 очко в регулярке и вообще не попали в плей-офф. Да, многое сложилось не в их пользу. Были травмы у Джека Хьюза и Хэмилтона, Тоффоли пришлось обменять, а главного тренера Раффа уволить. Летом «Нью-Джерси» решил проблемы с основным вратарем, подписал габаритных хоккеистов, а все звезды восстановились после травм. Новым тренером стал Киф, у которого не получилось с «Торонто». Но его хоккей хорошо подходит «Нью-Джерси», тут игроки будут лучше выполнять установку. Если не будет серьезных травм, «Девилс» могут рассчитывать минимум на финал конференции.
«Колорадо» брал Кубок в июне 2022-го, и у него были хорошие шансы на трофей и весной 2024-го, но подвел Ничушкин. Без силового форварда «лавины» не прошли «Даллас» во втором раунде. Да, в регулярном чемпионате Маккиннон и Ко забивали больше всех, но в плей-офф на одном звене далеко не уедешь. Теперь клуб подписал хорошего центрфорварда для второй тройки, отличная четверка защитников никуда не делась. Опыт у команды есть, так что в топ-5 контендеров она находится по делу. А если в состав еще вернутся Ландескуг и Ничушкин, то на Западе будет совсем горячо. Осталось дождаться весны.
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