Братское дерби будет щедрым на голы: анонс матча «Динамо» — ЦСКА

Год назад у «Динамо» было 16 очков и 6-е место после 10 туров. В этом сезоне бело-голубые набрали 20 очков и пропустили на 5 голов меньше. И все же пока сложно говорить о прогрессе динамовцев при Личке. Как и раньше, они иногда упускают преимущество в 1−2 мяча. Так было только что в кубковом матче со «Спартаком», так было и недавно с «Ахматом». Но проблемы в РПЛ есть у всех команд, так что шансы «Динамо» бороться за чемпионство высоки. Сейчас оно отстает от лидирующих «Краснодара» и «Локомотива» на 4 очка.