Братское дерби будет щедрым на голы: анонс матча «Динамо» — ЦСКА

Год назад у «Динамо» было 16 очков и 6-е место после 10 туров. В этом сезоне бело-голубые набрали 20 очков и пропустили на 5 голов меньше. И все же пока сложно говорить о прогрессе динамовцев при Личке. Как и раньше, они иногда упускают преимущество в 1−2 мяча. Так было только что в кубковом матче со «Спартаком», так было и недавно с «Ахматом». Но проблемы в РПЛ есть у всех команд, так что шансы «Динамо» бороться за чемпионство высоки. Сейчас оно отстает от лидирующих «Краснодара» и «Локомотива» на 4 очка.
ЦСКА после 10 туров идет пятым в 3 очках от «Динамо». Год назад все было примерно так же, хотя тогда армейцам явно не хватало игроков. При Николиче красно-синие играют примерно в такой же футбол, как при Федотове. Единственное, что не получается — матчи против топ-клубов. В этом сезоне ЦСКА проиграл и «Краснодару», и «Локомотиву», и «Зениту». Тут сказывается проблема с забивным нападающим. Мусаев не так стабилен, а Гуарирапа появился недавно и пока еще не отличился за армейцев. По обороне к ЦСКА вопросов мало, они мало что позволяют создавать соперникам.
На что ставить
В этом матче ЦСКА придется как-то перестраивать игру. Из-за травмы выбыл Жемалетдинов плюс в состав надо добавлять Пьянича. У «Динамо» под вопросом участие Чавеса. Личные встречи в последние годы складываются в пользу бело-голубых. В прошлом сезоне ЦСКА проиграл дважды, хотя по игре был как минимум не хуже. Сегодня на победу «Динамо» БК Winline предлагает коэффициент 2.38. Но команде Лички не всегда будет везти с рикошетами, так что более надежной выглядит ставка «обе забьют и тотал больше 2,5» за 1.82. «Динамо» много создает, но при этом дает много свободы соперникам. ЦСКА минимум раз этим воспользуется. Тюкавин с Нгамале тоже вряд ли уйдут без гола.
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