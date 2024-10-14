Спаллетти разберется с аутсайдером группы: прогноз на матч Италия — Израиль

Израиль впервые оказался в дивизионе А Лиге наций, да еще и в такой сильной группе. Так что три поражения из трех не удивляют. Израильтян хватает на то, чтобы держаться в какие-то периоды матча, но не все 90 минут. Даже когда Израиль обороняется почти всей командой у своей штрафной, там есть свободное пространство, которым пользуется соперник. Также случаются потери мяча на своей половине поля, за это команду Шимона тоже несколько раз наказали. Впереди же не так часто получается создать что-то острое, поэтому и голов забито немного.