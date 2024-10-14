Спаллетти разберется с аутсайдером группы: прогноз на матч Италия — Израиль

Италия упустила шанс взять 9 очков из 9 в первых трех турах Лиги наций. Команда Спаллетти вела 2:0 с Бельгией, и тут итальянцев подвел Пеллегрини. Полузащитник «Ромы» получил красную карточку за удар сзади в ногу, и характер игры резко поменялся. Так что ничья 2:2 — это еще хороший исход для Италии. Спаллетти строит новую команду, в ней нет звезд, главное — организация игры и дисциплина. Это не всегда выглядит зрелищно, но дает результат, у итальянцев хорошие шансы на выход в плей-офф.
Израиль впервые оказался в дивизионе А Лиге наций, да еще и в такой сильной группе. Так что три поражения из трех не удивляют. Израильтян хватает на то, чтобы держаться в какие-то периоды матча, но не все 90 минут. Даже когда Израиль обороняется почти всей командой у своей штрафной, там есть свободное пространство, которым пользуется соперник. Также случаются потери мяча на своей половине поля, за это команду Шимона тоже несколько раз наказали. Впереди же не так часто получается создать что-то острое, поэтому и голов забито немного.
Спаллетти не рассказал перед матчем, каким будет стартовый состав итальянцев, а вот про Израиль уже известно, что в команде много травмированных. В том числе защитник московского «Динамо» Даса. До этого Израилю удавалось забить в каждом из трех матчей Лиги наций, но сегодня продлить эту серию будет сложно. В «Фонбете» поставить на то, что забьет только Италия, можно за 1,80. Еще один вариант: счет матча будет 1:0, 2:0 или 3:0, на это «Бетсити» дает коэффициент 2,28. Итальянцы редко забивают больше трех голов.