Новая проверка чемпионских амбиций Станковича: анонс матча «Спартак» — «Краснодар»

«Спартак» отдал за новичков 27 млн евро этим летом (больше потратил только «Зенит»), но снова, как и год назад, занимает 6-е место после 11 туров. Красно-белые отстают на 8 очков от «Краснодара» и «Локомотива» и на 10 — от «Зенита» (при матче в запасе). По первой части чемпионата по команде Станковича можно сделать несколько выводов. «Спартак» пока не выиграл ни одного матча у топ-клуба: ничьи с «Зенитом» и «Динамо» плюс поражение от «Локо». Красно-белым тяжело взламывать плотную оборону соперника, отсюда потери очков с «Ахматом» и махачкалинским «Динамо». Кроме того, Станкович еще не до конца определился с основой, сербский тренер пробует разные сочетания в полузащите и атаке.
«Краснодар» превзошел все ожидания в первой трети чемпионата. В команду Мусаева мало кто верил, в том числе из-за проблем с составом в первых турах (не было Кордобы, Сперцян не в форме). А тем временем «быки» — единственные, кто еще ни разу не проиграл в РПЛ. После трех ничьих на старте сезона «Краснодар» выдал серию из 8 побед подряд. В том числе над ЦСКА, «Динамо», «Локо» и «Зенитом». Формально у «быков» те же 27 очков после 11 туров, как и в прошлом сезоне. Даже голов пропущено столько же — 5. Но сейчас чемпионские амбиции клуба Галицкого воспринимаются серьезнее. Кордоба опять показывает, что он топовый бомбардир, Сперцян раздает голевые и забивает, а Агкацев успешно заменил в воротах Сафонова.
На что ставить
На словах «Краснодар» все так же стремится показывать красивый футбол, но на деле он стал прагматичнее. «Быки» не стесняются играть вторым номером, когда ведут в счете. При этом могут своей активностью удивить даже «Зенит», когда нужно вырвать победу. «Спартак» не так гибок, он старается как можно больше владеть мячом, даже если позиционные атаки не очень получаются. Тем удивительнее было видеть первоначальные коэффициенты на исход в этой встрече. Сейчас они немного выровнялись. БК Winline предлагает на победу «Спартака» 2.48, на ничью 3.40, а на победу «Краснодара» 2.90. На вариант Х2, то есть гости не проиграют, теперь дают не 1.74, а всего 1.57.
Также, судя по коэффициентам, в этом матче многие ждут голов. Хотя «Краснодар» мало пропускает, а атака «Спартака» работает через раз. Еще один важный момент: сборники только что вернулись в клубы, были дальние перелеты, поэтому, например, Угальде, Кордоба и Сперцян могут быть не тонусе. Так что над вариантом тотал голов меньше 2,5 за 2.03 тоже можно подумать.
erid: 2VtzqusiEDf
Реклама. ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 18+