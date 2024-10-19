Новая проверка чемпионских амбиций Станковича: анонс матча «Спартак» — «Краснодар»

«Краснодар» превзошел все ожидания в первой трети чемпионата. В команду Мусаева мало кто верил, в том числе из-за проблем с составом в первых турах (не было Кордобы, Сперцян не в форме). А тем временем «быки» — единственные, кто еще ни разу не проиграл в РПЛ. После трех ничьих на старте сезона «Краснодар» выдал серию из 8 побед подряд. В том числе над ЦСКА, «Динамо», «Локо» и «Зенитом». Формально у «быков» те же 27 очков после 11 туров, как и в прошлом сезоне. Даже голов пропущено столько же — 5. Но сейчас чемпионские амбиции клуба Галицкого воспринимаются серьезнее. Кордоба опять показывает, что он топовый бомбардир, Сперцян раздает голевые и забивает, а Агкацев успешно заменил в воротах Сафонова.