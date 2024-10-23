Легкая победа для фаворита: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Спарта»

Вообще весь состав «Спарты», по оценке Transfermarkt, стоит как один защитник «Ман Сити» Диас — 85 млн евро. Самые интересные игроки у чехов защитник Витик (15 млн) и полузащитники Бирманчевич (9 млн) и Кайринен (7 млн). «Спарта» в этом году уже играла в Англии и влетела 1:6 «Ливерпулю». В этот раз фаворит тоже должен выиграть уверенно, слишком большая разница в классе. БК «Марафон» дает победу «Манчестер Сити» с форой −2,5 коэффициент 1,91. А у БК Pari есть интересный комбинированный вариант: «Манчестер Сити» победит и подаст больше 9,5 угловых за 2,22. У «Штутгарта» со «Спартой» было как раз 10 корнеров, а «Ман Сити» со «Слованом» подал 15 угловых.