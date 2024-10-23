Легкая победа для фаворита: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Спарта»

«Манчестер Сити» принимает пражскую «Спарту» после тяжелой победы в премьер-лиге над «Вулверхэмптоном». Команда Гвардиолы снова пропустила первой, это часто с ней происходит в последних матчах. «Горожане» снова допускали легкие контратаки, соперник мог сделать счет 0:2, тогда отыграться было бы сложнее. Не забивает Холанд и другие футболисты атаки — на помощь пришли защитники Гвардиол и Стоунз. Интересно, что победный гол «Сити» забил на 96-й минуте с 18-го (!) углового. Манчестерцы играют без Уокера, Родри и Де Брейне, и победы теперь им даются не так легко.
«Спарта» — интересная команда, которая удивляет с первых туров Лиги чемпионов. На своем поле чехи неожиданно разгромили «Зальцбург» (3:0), а в гостях устояли против «Штутгарта» (1:1). «Спарта» любит прессинговать, а завладев мячом, сразу мчится в атаку. По владению чехи на последнем месте в Лиге чемпионов, по точности передач они тоже худшие (69,5%). «Спарта» играет в три центральных защитника и большую часть матча сегодня проведет в глубокой обороне. Это почти сработало для «Вулверхэмптона», но «волки» еще и хорошо убегали в контратаки, смогут ли так делать чехи?
Вообще весь состав «Спарты», по оценке Transfermarkt, стоит как один защитник «Ман Сити» Диас — 85 млн евро. Самые интересные игроки у чехов защитник Витик (15 млн) и полузащитники Бирманчевич (9 млн) и Кайринен (7 млн). «Спарта» в этом году уже играла в Англии и влетела 1:6 «Ливерпулю». В этот раз фаворит тоже должен выиграть уверенно, слишком большая разница в классе. БК «Марафон» дает победу «Манчестер Сити» с форой −2,5 коэффициент 1,91. А у БК Pari есть интересный комбинированный вариант: «Манчестер Сити» победит и подаст больше 9,5 угловых за 2,22. У «Штутгарта» со «Спартой» было как раз 10 корнеров, а «Ман Сити» со «Слованом» подал 15 угловых.