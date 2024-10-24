Моуринью против бывшего клуба: прогноз на матч «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» плохо стартовал в этом сезоне: в АПЛ «дьяволы» занимают лишь 12-е место, а в Лиге Европы было две ничьи. Тен Хага продолжают отправлять в отставку, но голландец держится на посту главного тренера. В выходные «МЮ» наконец прервал серию из 5 матчей без побед, обыграв «Брентфорд» 2:1. Хейлунд набрал форму после травмы и начал забивать, Гарначо с Рэшфордом также прибавили. Похоже, у манкунианцев теперь не будет такой проблемы с голами, как в начале сезона. По меркам АПЛ «Ман Юнайтед» пропускает немного, у Онаны 4 сухих матча, но против серьезных соперников защитники все-таки многовато ошибаются.
«Фенербахче» пригласил Моуринью доминировать в чемпионате Турции, но пока это не получается. «Канарейки» отстают от лидирующего «Галатасарая» на 8 очков (при матче в запасе). За «Фенербахче» играет много известных футболистов, Тадич и Джеко забили по 5 голов, есть поддержка в виде Шиманьского и Сен-Максимена. В воротах хорош Ливакович. Однако по многим статистическим параметрам «Фенербахче» все же уступает «Галатасараю». В Лиге Европы у турецкого клуба 4 очка в двух турах. Перед ЛЕ подопечные Моуринью упустили победу с «Самсунспором» в чемпионате Турции (2:2).
«Ман Юнайтед» сегодня выйдет без главного креативщика команды: Бруну схватил красную в предыдущей игре с «Порту». Все могло закончиться поражением для англичан, но Магуайр забил с углового и сделал счет 3:3. Для Моуринью это суперпринципиальный матч, так что ждем огня на поле и бурю эмоций от португальца и его игроков. Обе команды неидеальны в защите в больших матчах, так что рассчитываем на тотал больше 3 в этой встрече. БК BetBoom дает на это событие коэффициент 2,16. Также заманчиво выглядит вариант с тоталом желтых карточек больше 4,5 за 2,03 в «Бетсити». Турецкие команды, особенно на своем поле, часто заводятся и хватают предупреждения.