Моуринью против бывшего клуба: прогноз на матч «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»

«Ман Юнайтед» сегодня выйдет без главного креативщика команды: Бруну схватил красную в предыдущей игре с «Порту». Все могло закончиться поражением для англичан, но Магуайр забил с углового и сделал счет 3:3. Для Моуринью это суперпринципиальный матч, так что ждем огня на поле и бурю эмоций от португальца и его игроков. Обе команды неидеальны в защите в больших матчах, так что рассчитываем на тотал больше 3 в этой встрече. БК BetBoom дает на это событие коэффициент 2,16. Также заманчиво выглядит вариант с тоталом желтых карточек больше 4,5 за 2,03 в «Бетсити». Турецкие команды, особенно на своем поле, часто заводятся и хватают предупреждения.