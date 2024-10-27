Битва претендентов на титул: анонс матча «Зенит» — «Локомотив»

«Локомотив» удивил в прошлом туре, проиграв «Химкам» 0:2. До этого «железнодорожники» выдали чуть ли не лучший старт в своей истории, взяв 27 очков из 33. Галактионов считает, что все дело в перерыве на сборные, футболисты не сыграли на своем уровне. Хотя и перед этой паузой у «Локо» был тяжелый матч с «Крыльями Советов». Возможно, команде Галактионова просто удобнее играть вторым номером. Так она взяла три очка с ЦСКА и «Спартаком». Плюс, новый лидер «Локо» Батраков очень молод, и нельзя ждать, что он будет решать в каждом матче. На этой неделе Галактионов еще раз удивил. Тренер выставил основной состав в кубковом матче в Ростове, хотя он уже ничего не решал. Интересно, хватит ли сил игрокам «Локомотива».