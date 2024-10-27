Битва претендентов на титул: анонс матча «Зенит» — «Локомотив»

«Зенит» после 12 туров набрал 29 очков — на 7 больше, чем год назад, но питерцы все еще не в лидерах РПЛ. У «Краснодара» на один балл больше. Команда Семака идеально провела октябрь в чемпионате и Кубке: 4 матча — 4 победы с разницей мячей 12−1. Хотя соперники были из второй части турнирной таблицы, так что матч с «Локомотивом» покажет настоящий уровень «Зенита». Семак, кажется, нашел оптимальную расстановку. В атаке теперь выходят Кассьерра, Гонду и Мостовой — это трио отгрузило 4 мяча «Акрону». Соболев пока в роли игрока замены, а Мантуан интересно смотрится на позиции правого защитника.
«Локомотив» удивил в прошлом туре, проиграв «Химкам» 0:2. До этого «железнодорожники» выдали чуть ли не лучший старт в своей истории, взяв 27 очков из 33. Галактионов считает, что все дело в перерыве на сборные, футболисты не сыграли на своем уровне. Хотя и перед этой паузой у «Локо» был тяжелый матч с «Крыльями Советов». Возможно, команде Галактионова просто удобнее играть вторым номером. Так она взяла три очка с ЦСКА и «Спартаком». Плюс, новый лидер «Локо» Батраков очень молод, и нельзя ждать, что он будет решать в каждом матче. На этой неделе Галактионов еще раз удивил. Тренер выставил основной состав в кубковом матче в Ростове, хотя он уже ничего не решал. Интересно, хватит ли сил игрокам «Локомотива».
На что ставить
Год назад Семак перестраховался в домашнем матче с «Локо», выставив трех центральных защитников. Питерцы в итоге уступили 1:2, хотя создали больше голевых моментов. В этот раз «Зенит» может сыграть от себя, по более атакующей схеме. У сине-бело-голубых все в строю кроме Глушенкова. Это серьезная потеря, но и без него группа атаки смотрится внушительно. На победу хозяев поля с форой −1 БК Winline предлагает коэффициент 2.05. Голы тут тоже просматриваются, все-таки «Локомотив» много пропускает по меркам топ-клубов: 16 мячей в 12 матчах. На то, что «Зенит» не проиграет и тотал будет больше 2,5, можно поставить за 1.99.
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