«Краснодар» воспользуется осечкой «Зенита»: прогноз на матч с «Крыльями Советов»

«Крыльям Советов» в этом сезоне редко удаются матчи, где они контролируют ход игры. Вот и с «Оренбургом» в прошлом туре самарцы не удержали преимущество в два мяча. Костанза оставил команду в меньшинстве, Рассказов привез пенальти на ровном месте — с навалом оренбуржцев «Крылья» не справились. Видимо, у Осинькина не получается на ходу улучшить игру, нужно ждать перерыва в чемпионате. Пока волжане на 10-м месте, но до зоны вылета всего три очка. Получить положительные эмоции в Кубке тоже не вышло. После поражения от «Динамо» со счетом 3:6 остался осадок, хоть «Крылья» и вышли полуторным составом.
«Краснодар» в Кубке России тоже проиграл, 1:2 с «Пари НН», но главное для «быков» победная серия в чемпионате. После разгрома «Спартака» она достигла уже 9 матчей. Команда Мусаева находит способы выиграть и против закрытых команд, и против атакующих. Сейчас у «Краснодара» не видно слабых мест. Кордоба — один из лучших нападающих в РПЛ, Сперцян набрал форму, Ленини теперь хорош не только при обороне, но и в атаке. Защита краснодарцев и вратарь Агкацев тоже в порядке, в 12 турах они пропустили всего 5 мячей. Не зря коэффициент на победу «Краснодара» в чемпионате упал с 14 до 3,20.
После ничьей «Зенита» и «Локо» команда Мусаева может оторваться от питерцев на три очка — если победит в Самаре. Не видно, как «Крылья» могут этому помешать. Самарцы слишком много пропускают, нет надежности в обороне. На победу «Краснодара» можно поставить в «Фонбете» за 1,90. С таким же коэффициентом принимают ставки на индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1,5 в «Бетсити».