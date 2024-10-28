«Краснодар» воспользуется осечкой «Зенита»: прогноз на матч с «Крыльями Советов»

«Краснодар» в Кубке России тоже проиграл, 1:2 с «Пари НН», но главное для «быков» победная серия в чемпионате. После разгрома «Спартака» она достигла уже 9 матчей. Команда Мусаева находит способы выиграть и против закрытых команд, и против атакующих. Сейчас у «Краснодара» не видно слабых мест. Кордоба — один из лучших нападающих в РПЛ, Сперцян набрал форму, Ленини теперь хорош не только при обороне, но и в атаке. Защита краснодарцев и вратарь Агкацев тоже в порядке, в 12 турах они пропустили всего 5 мячей. Не зря коэффициент на победу «Краснодара» в чемпионате упал с 14 до 3,20.