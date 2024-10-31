Команда Ваноли устоит в Риме: прогноз на матч «Рома» — «Торино»

Про проблемы «Ромы» уже много написано в этом сезоне. Три поражения в последних 5 матчах только подчеркнули их. Римляне теперь не так надежно играют в обороне, особенно это было видно в прошлом туре с «Фиорентиной», где Свилар пропустил пять мячей. А в атаке у «Ромы» мало что получается. Атмосфера в команде далека от идеальной, главный тренер Юрич даже чуть было не подрался с защитником Манчини. Итальянские журналисты снова пишут о скорой смене тренера в «Роме», в общем, «волки» находятся в кризисе. Да еще и основной форвард Довбик под вопросом из-за дискомфорта в колене.
«Торино» лидировал в первых турах чемпионата, а экс-спартаковца Ваноли даже признали лучшим тренером Италии в августе. После осенней серии из трех поражений (все — со счетом 2:3) туринцы вернулись на более привычное 7-е место. Для команды с 9-й зарплатной ведомостью в Серии А это нормальный результат. У «Торино» тоже проблемы в обороне, он очень много пропускает. А с травмой лучшего бомбардира Сапаты теперь непонятно, на что рассчитывать в нападении. В пятницу туринцы одолели «Комо» 1:0, сыграв вторым номером и уступив по основным статистическим показателям.
Один из вопросов в этой встрече — стоит ли ждать голов? Обе команды испытывают сложности впереди, однако в обороне их еще больше. «Фонбет» на обе забьют дает коэффициент 1,95. В победу гостей, судя по котировкам, мало кто верит, тем заманчивее смотрится непоражение «Торино» за 2,1 в БК BetBoom. Все-таки победы сейчас даются «Роме» с большим трудом. Хотя для Юрича матч особенно принципиален: до этого он три сезона тренировал «Торино».