Команда Ваноли устоит в Риме: прогноз на матч «Рома» — «Торино»

Про проблемы «Ромы» уже много написано в этом сезоне. Три поражения в последних 5 матчах только подчеркнули их. Римляне теперь не так надежно играют в обороне, особенно это было видно в прошлом туре с «Фиорентиной», где Свилар пропустил пять мячей. А в атаке у «Ромы» мало что получается. Атмосфера в команде далека от идеальной, главный тренер Юрич даже чуть было не подрался с защитником Манчини. Итальянские журналисты снова пишут о скорой смене тренера в «Роме», в общем, «волки» находятся в кризисе. Да еще и основной форвард Довбик под вопросом из-за дискомфорта в колене.