Победа атакующего футбола: прогноз на матч «Динамо» — «Ростов»

«Ростов» же сейчас не назовешь командой с крепкой обороной. Сдали центральные защитники Осипенко и Сако, Карпин попробовал уже трех вратарей. «Ростов» теперь пропускает по 2−3 мяча даже от «Акрона» с «Ахматом». Плюс, команду подводит упорное желание Карпина разыгрывать мяч через короткий пас от вратаря. Так у «Ростова» уже накопились 6 матчей без побед в РПЛ, это дополнительно давит на тренеров и игроков. В нападении тоже не все гладко, ростовчане забивали только в 2 играх из последних 6. Судя по ответам Карпина, он пока не знает, как решить эти проблемы.