Победа атакующего футбола: прогноз на матч «Динамо» — «Ростов»

Матчи «Динамо» — это праздник для болельщиков, здесь не бывает скучно. В 8 из последних 10 игр бело-голубых было забито минимум 4 гола! Главный тренер Личка относится к этому философски: главное, что команда забивает больше и радует зрителей. С таким подходом динамовцы чуть не взяли золото в прошлом сезоне, да и в этом чемпионате они претендуют на титул. За последние 10 дней команда Лички отгрузила 6 мячей «Крыльям» в Кубке и по 4 «Рубину» и «Химкам» в РПЛ. Оставить Бителло, Нгамале и Тюкавина без голов удалось только «Зениту» и «Краснодару».
«Ростов» же сейчас не назовешь командой с крепкой обороной. Сдали центральные защитники Осипенко и Сако, Карпин попробовал уже трех вратарей. «Ростов» теперь пропускает по 2−3 мяча даже от «Акрона» с «Ахматом». Плюс, команду подводит упорное желание Карпина разыгрывать мяч через короткий пас от вратаря. Так у «Ростова» уже накопились 6 матчей без побед в РПЛ, это дополнительно давит на тренеров и игроков. В нападении тоже не все гладко, ростовчане забивали только в 2 играх из последних 6. Судя по ответам Карпина, он пока не знает, как решить эти проблемы.
«Динамо» в 7 очках от лидера, и оступаться бело-голубым сейчас нельзя. И дома, с командами из второй восьмерки, осечек пока у них не было. БК Pari на победу хозяев поля дает коэффициент 1,74. Есть и страховочный вариант от «Бетсити»: «Динамо» не проиграет и тотал больше 2,5 за 1,81. Еще одна классика для команды Лички — обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,70.