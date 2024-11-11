Ротенберг прервет серию поражений: прогноз на матч «Авангард» — СКА

СКА привычно нестабилен. Серия из 7 побед сменилась серией из 4 поражений. Питерцы часто пропускают первыми, им приходится переламывать ход игры, и это не всегда получается. СКА по-прежнему много удаляется, в том числе, неоправданно. Ротенберг часто про это говорит после матчей, пока что сдвига в положительную сторону нет. Неровно идет сезон и у главной звезды СКА Кузнецова. Он регулярно хватает удаления, все время недоволен судьями. Не помогает питерцам и частая смена вратарей. Сезон начинали Серебряков и Плешков, сейчас на лед выходят еще и Мойсевич с Заврагиным. При этом СКА держится на 3-м месте на Западе.