Ротенберг прервет серию поражений: прогноз на матч «Авангард» — СКА

«Авангард» вернулся в Омск после двух матчей на Дальнем Востоке. При не самой выдающейся игре «ястребы» взяли 3 очка из 4. Старт сезона «Авангарду» не удался, и клуб решил сменить тренера. Ожидается, что на этой неделе вместо Звягина команду возглавит специалист из НХЛ Рирден.
Сейчас «ястребы» занимают лишь 10-е место на Востоке, главная проблема — низкая результативность. Ушел первый центрфорвард Вей, по-прежнему нет Ткачева. Омичам еще повезло, что они вернули Прохоркина и Спунера, что Буше после травмы не потерял голевое чутье. У «Авангарда» 4-е большинство в лиге (24,6%), а вот меньшинство — одно из худших (15 пропущенных шайб после 63 удалений).
СКА привычно нестабилен. Серия из 7 побед сменилась серией из 4 поражений. Питерцы часто пропускают первыми, им приходится переламывать ход игры, и это не всегда получается. СКА по-прежнему много удаляется, в том числе, неоправданно. Ротенберг часто про это говорит после матчей, пока что сдвига в положительную сторону нет. Неровно идет сезон и у главной звезды СКА Кузнецова. Он регулярно хватает удаления, все время недоволен судьями. Не помогает питерцам и частая смена вратарей. Сезон начинали Серебряков и Плешков, сейчас на лед выходят еще и Мойсевич с Заврагиным. При этом СКА держится на 3-м месте на Западе.
Черная полоса у команды Ротенберга затянулась, вполне возможно, сегодня она прервется. По потенциалу СКА намного превосходит нынешний «Авангард». С такими результативными защитниками, как Никишин и Деанджело, с такими форвардами питерцы могут много забивать в каждом матче. Правда, реализация большинства у них пока средняя — 17,4%. «Авангард» ждет нового тренера, так что с настроем могут быть проблемы. На победу СКА в основное время «Марафон» предлагает коэффициент 1,86. С форой −1,5 победу гостей можно взять за 2,36, но тут и риска больше. Еще один вариант — индивидуальный тотал СКА больше 3 за 1,88 в «Фонбете».